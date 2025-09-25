Birkenstock: Jaaromzet groeit sterker dan verwacht

De Duitse schoenenaanbieder Birkenstock overtreft zijn omzetdoel voor het boekjaar 2024/25. Dit blijkt uit voorlopige cijfers die de beursgenoteerde moedermaatschappij Birkenstock Holding plc donderdag presenteerde tijdens een bijeenkomst met investeerders en analisten.

Het management verwacht op basis van de huidige cijfers een omzetstijging in het vierde kwartaal, dat eind september eindigt, van minstens veertien procent (achttien procent na valuta-aanpassing) tot minimaal 520 miljoen euro. Voor het volledige jaar resulteert dit in een groei van 15,9 procent (17,5 procent na valuta-aanpassing) tot minstens 2,09 miljard euro. Hiermee overtreft het bedrijf de eigen prognoses, die een groei na valuta-aanpassing tussen de 15 en 17 procent voorspelden.

De prognose voor de aangepaste EBITDA-marge, gecorrigeerd voor bijzondere posten, blijft ondanks de huidige negatieve wisselkoersontwikkelingen ongewijzigd. Deze ligt daarmee onveranderd tussen 31,3 en 31,8 procent. Birkenstock publiceert de volledige resultaten voor het boekjaar 2024/25 op 18 december.

Birkenstock verwerft productielocatie nabij Dresden

De schoenenaanbieder kondigt tevens de aankoop van een productielocatie nabij Dresden aan. Voor het vastgoed en de bijbehorende grond betaalt het bedrijf een netto aankoopprijs van achttien miljoen euro. De transactie wordt naar verwachting voor het einde van het jaar afgerond.

Het management verwacht dat de nieuwe fabriek voor het einde van het boekjaar 2026/27 operationeel is. De extra productiecapaciteit moet “de groeiambities ondersteunen en een grotere flexibiliteit in productgroepen mogelijk maken”. In de eerste fase worden daar klompen, sandalen en voetbedden geproduceerd. Het bedrijf benadrukt bovendien de voortdurende zoektocht naar mogelijkheden om activa binnen de Europese Unie te verwerven.