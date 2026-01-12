Birkenstock meldt tweecijferige omzetgroei in eerste kwartaal

De Duitse schoenenaanbieder Birkenstock laat ook in het eerste kwartaal van het boekjaar 2025/26 een forse groei zien. Dat blijkt uit voorlopige resultaten die de beursgenoteerde moedermaatschappij Birkenstock Holding plc maandag publiceerde. De publicatie vond plaats in aanloop naar de ICR Consumer Conference. Tijdens deze conferentie presenteert het bedrijf zijn huidige ontwikkelingen aan internationale investeerders en analisten.

Volgens de voorlopige cijfers komt de omzet in het eerste kwartaal, dat eindigde op 31 december, uit op circa 402 miljoen euro. Dat is een stijging van 11,1 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten bedraagt de omzetgroei 17,8 procent.

Het aanzienlijke verschil tussen de gerapporteerde en de voor wisselkoersen gecorrigeerde groei is volgens het bedrijf toe te schrijven aan de ‘significante devaluatie van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro’ in de afgelopen twaalf maanden.

De definitieve, volledige kwartaalresultaten publiceert Birkenstock op 12 februari.