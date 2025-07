Birkenstock onderneemt juridische stappen tegen namaak in India

Het Duitse schoenenmerk Birkenstock heeft juridische stappen ondernomen in India. Dit heeft geleid tot recente inspecties en inbeslagnames bij kleinschalige fabrieken die ervan verdacht worden namaakschoenen te produceren.

Deze ontwikkeling komt op een moment dat ook andere prominente schoenenfabrikanten te maken hebben met juridische uitdagingen op de Indiase markt. Crocs heeft de goedkeuring van de rechtbank gekregen voor een negen jaar oude inbreukzaak en Prada wordt onder de loep genomen omdat ze sandalen presenteren die lijken op traditioneel Indiaas schoeisel, zonder de oorspronkelijke makers te vermelden.

Reuters was de eerste die berichtte over de details van de zaak van Birkenstock in India, waarbij het gaat om hun iconische sandalen die een aanzienlijke aanhang hebben in India.

In mei diende Birkenstock een inbreukzaak in bij het Hooggerechtshof van Delhi tegen vier schoenenhandelaren, vier fabrieken en twee niet nader genoemde personen. In de klacht van het bedrijf werd beweerd dat uit intern onderzoek bleek dat er namaakproducten werden gefabriceerd in landelijke gebieden in de buurt van Agra, een belangrijk toeristisch centrum. Deze producten werden vervolgens zowel in eigen land verkocht als internationaal geëxporteerd.

Op zesentwintig mei vaardigde rechter Saurabh Banerjee in Delhi een vertrouwelijk bevel uit, dat vorige week openbaar werd gemaakt op de website van de rechtbank. In het bevel werden tien lokale advocaten aangesteld als commissarissen om de verdachte fabrieken te bezoeken. De rechter gaf deze commissarissen toestemming om "de inbreukmakende producten in beslag te nemen, te verpakken en te verzegelen". Het bevel bevatte ook fotografisch bewijsmateriaal dat door Birkenstock was ingediend, met afbeeldingen van de vermeende namaakschoenen en schoenendozen met het merk van het bedrijf.

Reuters meldde, onder verwijzing naar bronnen die bekend zijn met de zaak, dat de fabrieksbezoeken inmiddels zijn afgerond en dat er vertrouwelijke rapporten zijn ingediend bij de rechter. De volgende hoorzitting voor de zaak staat gepland op zes oktober. Deze inspecties werden uitgevoerd in Agra en in de Indiase hoofdstad New Delhi, hoewel verdere details van de inspecties niet werden bekendgemaakt door de bronnen.

Birkenstock reageerde niet op vragen van Reuters en hun juridische vertegenwoordigers van het in Delhi gevestigde advocatenkantoor Lall and Sethi weigerden commentaar te geven, verwijzend naar de lopende juridische procedures.

Deze juridische strijd in India volgt op een recente uitspraak van een Duitse rechtbank in februari. Deze oordeelde dat Birkenstock-sandalen niet als kunst worden beschouwd en daarom niet auteursrechtelijk beschermd zijn. Hiermee werd een afzonderlijke rechtszaak van het Duitse bedrijf afgewezen.