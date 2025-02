Birkenstock start nieuw boekjaar met omzetstijging van 19 procent

De Duitse schoenenfabrikant Birkenstock heeft zijn groeikoers in het eerste kwartaal van boekjaar 2024/25 voortgezet. Dit blijkt uit de actuele cijfers die het aan de New Yorkse beurs genoteerde moederbedrijf Birkenstock Holding plc donderdag publiceerde.

In de maanden oktober tot en met december bereikte de concernomzet een hoogte van 361,7 miljoen euro. Dit komt overeen met een groei van 19 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. In de groothandel steeg de omzet met 30 procent tot 182 miljoen euro, in de eigen retail met elf procent tot 178,5 miljoen euro.

Birkenstock noteert dubbele cijfers omzetgroei in alle marktregio's

Birkenstock wist opnieuw in alle marktregio's een groei met dubbele cijfers te realiseren. In Amerika stegen de inkomsten met 16 procent tot 210,7 miljoen euro, in de EMEA-regio, die Europa, het Midden-Oosten en Afrika omvat, met 17 procent tot 102,8 miljoen euro.

De meest dynamische ontwikkeling was opnieuw te zien in de Aziatisch-Pacifische regio dankzij een omzetplus van 47 procent tot 47,1 miljoen euro. Birkenstock-CEO Oliver Reichert verklaarde de "buitengewoon sterke" groei in de regio door de versnelde opening van nieuwe winkels en de verhoging van volumes van leveringen aan enkele groothandelspartners.

Het bedrijf realiseert een nettowinst van circa 20 miljoen euro

Doordat het omzetaandeel van de groothandel ten opzichte van de eigen retail steeg, daalde de brutomarge van 61,0 naar 60,3 procent. Het voor bijzondere posten gecorrigeerde bedrijfsresultaat (EBITDA) groeide desondanks met 25 procent tot 102,1 miljoen euro.

Onder de streep stond een gerapporteerde nettowinst van 20,1 miljoen euro, nadat het bedrijf in het eerste kwartaal van vorig jaar, mede door eenmalige lasten in verband met de in het najaar van 2023 voltooide beursgang, een verlies van bijna 7,2 miljoen euro had geboekt. Gecorrigeerd voor bijzondere posten steeg de nettowinst met 99 procent tot 33,3 miljoen euro.

De jaarprognoses blijven ongewijzigd

Gezien de huidige cijfers handhaafde het management zijn bestaande prognoses. Het rekent voor 2024/25 dus nog steeds op een valuta-gecorrigeerde omzetgroei tussen de 15 en 17 procent.

De voor bijzondere posten gecorrigeerde EBITDA-marge, die vorig jaar 30,8 procent bedroeg, moet 30,8 tot 31,3 procent bereiken. Daarnaast gaat het bedrijf ervan uit dat de brutomarge verder richting de langetermijndoelstelling van 60 procent zal bewegen.