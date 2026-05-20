Birkenstock: waarom Wall Street ondanks sterke groei niet langer in de luxedroom gelooft

Jarenlang leek Birkenstock te hebben bereikt wat weinig schoenenmerken voorheen was gelukt. Het transformeerde een Duitse orthopedische sandaal in een wereldwijd object van verlangen, gedragen door toeristen, modehuizen, beroemdheden en premium consumenten.

Het verhaal dat aan investeerders is gepresenteerd tijdens de beursgang (IPO) in 2023, begint nu barsten te vertonen. Dit lijkt in tegenspraak met het optimisme uit de laatste kwartaalcijfers van het bedrijf. Birkenstock kondigt zojuist een omzetstijging van negentien procent aan voor het tweede fiscale kwartaal van 2026, tot 618 miljoen euro (718 miljoen dollar).

De markt straft het aandeel echter zwaar af.

In een analyse van 18 mei suggereert Reuters dat investeerders ‘de hoop opgeven’ dat Birkenstock een echte wereldwijde luxegigant wordt. Drie jaar na de beursgang wordt het bedrijf steeds meer gezien als een relatief niche premium schoenenmerk, en niet als een toekomstige equivalent van de grote Europese luxegroepen.

De ommekeer is snel. Na de publicatie van de kwartaalresultaten keldert het aandeel van Birkenstock met meer dan veertien procent. Volgens Reuters ligt de marktkapitalisatie van de groep nu ongeveer 38 procent lager dan de waardering bij het debuut op Wall Street, toen het bedrijf een waarde had van ongeveer 9,3 miljard dollar.

Sterke groei die niet langer overtuigt

Op het eerste gezicht lijkt de daling van het aandeel in tegenspraak met de werkelijke prestaties van de groep. Weinig spelers in de modesector rapporteren momenteel een groei van bijna twintig procent te midden van een wereldwijde vertraging van de consumentenbestedingen, geopolitieke spanningen en economische onzekerheid.

Het probleem is niet langer de groei van Birkenstock. Wat investeerders nu in twijfel trekken, is het vermogen van het merk om de waarderingsniveaus van de luxewereld duurzaam te ondersteunen.

Tijdens de beursgang profiteerde Birkenstock van een extreem krachtig verhaal. Het Duitse merk belichaamde de perfecte fusie van comfort, mode, premium lifestyle en aspiratieve consumptie. De samenwerkingen met Dior, Valentino en Manolo Blahnik, de alomtegenwoordigheid op sociale media en de wereldwijde zichtbaarheid na het succes van de Barbie-film versterkten het idee dat een nieuwe speler in de casual luxe kon opstaan.

Dit financiële verhaal is gebaseerd op een impliciete aanname. Het suggereert dat Birkenstock niet langer slechts een sandalenfabrikant is, maar een wereldwijd merkplatform dat in staat is marges te genereren die vergelijkbaar zijn met die van grote luxegroepen.

Precies deze aanname begint nu te wankelen.

Markt herontdekt de grenzen van het Birkenstock-model

Volgens de analyse van Reuters beschouwt de markt Birkenstock nu voornamelijk als een bedrijf dat sterk afhankelijk is van één product: de anatomische kurken sandaal.

Dit is het belangrijkste verschil tussen een extreem sterk premium merk en een echt wereldwijd luxe huis. Grote luxegroepen bouwen hun macht doorgaans op in verschillende categorieën met hoge marges. Denk aan lederwaren, accessoires, sieraden, parfums, ready-to-wear en horloges. Ze beschikken ook over een bijna onbeperkte prijszettingsmacht, waardoor ze economische neergang kunnen weerstaan.

Birkenstock blijft, ondanks zijn culturele aantrekkingskracht, veel meer gefocust.

Het merk breidt zijn aanbod zeker verder uit, met name naar sneakers, dichte schoenen en bepaalde accessoires. Voor een groot deel van de investeerders blijft de economische kern van de groep echter verbonden aan een relatief eenvoudig product dat sterk blootstaat aan consumenten- en modecycli. De markt lijkt dus terug te keren naar een meer traditionele beoordeling van het bedrijf. Het wordt gezien als een uitstekend, winstgevend en internationaal premium schoenenbedrijf, maar met een economisch potentieel dat beperkter is dan de aanvankelijke waardering suggereerde.

Marges worden het echte probleem

De laatste kwartaalresultaten hebben ook een belangrijke verschuiving blootgelegd. Investeerders richten zich nu meer op marges dan op omzetgroei.

Birkenstock verklaart dat geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten de activiteiten in Europa, het Midden-Oosten en Afrika beïnvloeden. Volgens Reuters en verschillende financiële media wordt de groep ook getroffen door Amerikaanse douanerechten en stijgende logistieke en industriële kosten.

Deze factoren beginnen op de winstgevendheid te wegen.

Voor de markten is dit een aanzienlijk probleem. Van een bedrijf dat als luxespeler wordt beschouwd, wordt verwacht dat het een uitzonderlijk vermogen toont om zijn marges te beschermen, zelfs in uitdagende economische omstandigheden. Birkenstock begint op dit gebied nu tekenen van kwetsbaarheid te vertonen.

De groep handhaaft officieel haar jaarprognose en mikt nog steeds op een groei tussen 13 en 15 procent voor het boekjaar. Investeerders lijken nu echter te geloven dat het handhaven van deze groei kostbaarder kan worden.

De paradox van ‘Made in Germany’

Het industriële model van Birkenstock illustreert deze spanning perfect.

Volgens Reuters blijft ongeveer 95 procent van de productie van de groep in Duitsland gevestigd. Deze keuze levert een aanzienlijk marketingvoordeel op. Het ‘Made in Germany’-label ondersteunt het premium imago van het merk sterk en zorgt ervoor dat het zich kan onderscheiden in een markt die verzadigd is met goedkope producten uit Azië.

Deze strategie heeft echter ook een hoge economische prijs.

Massaproductie in Duitsland brengt hogere arbeidskosten, minder industriële flexibiliteit en een grotere blootstelling aan stijgende energie- en logistieke kosten met zich mee. De markt accepteert deze kostenstructuur zolang de groei uitzonderlijk is en de marges sterk stijgen. Zodra het momentum vertraagt of de winstgevendheid onder druk komt te staan, veranderen de percepties snel.

Het argument verdient echter een meer genuanceerde kijk. In een context van geopolitieke spanningen, handelsoorlogen en het ter discussie stellen van geglobaliseerde toeleveringsketens, kan het behouden van een grotendeels Europese productie ook een aanzienlijk strategisch voordeel zijn. Kortere logistieke circuits verminderen bepaalde leveringsrisico's, beperken de afhankelijkheid van internationale scheepvaartroutes en maken een betere industriële en kwaliteitscontrole mogelijk.

De Europese positionering van Birkenstock draagt ook bij aan de merkwaarde. In een tijd waarin veel bedrijven een deel van hun productie willen terughalen of hun toeleveringsketens willen veiligstellen, kan de industriële concentratie in Duitsland nauwelijks alleen als een financieel nadeel worden gezien.

De vraag is daarom waarschijnlijk minder het opgeven van ‘Made in Germany’ en meer een mogelijke industriële herbalancering. Op de middellange termijn zou het openen van regionale productie- of assemblagehubs, met name in Noord-Amerika, Birkenstock in staat kunnen stellen een deel van zijn logistieke en tariefkosten te verlagen, terwijl het zijn Europese wortels en premium imago behoudt. Dit is precies de vergelijking die investeerders nu proberen te evalueren: hoever kan Birkenstock zijn industriële DNA behouden zonder zijn toekomstige winstgevendheid te benadelen?

Een cultureel krachtig merk

Het zou echter overdreven zijn om Birkenstock af te schilderen als een bedrijf in moeilijkheden.

Integendeel, de laatste resultaten tonen aan dat het merk sterk blijft groeien in verschillende regio's van de wereld. Volgens gegevens van Investing.com na de publicatie van de cijfers, blijft de regio Azië-Pacific bijzonder dynamisch, met een groei van meer dan twintig procent.

Het merk behoudt ook zeldzame troeven, namelijk een direct herkenbare identiteit, een iconisch product, een sterke direct-to-consumer (D2C) aanwezigheid en een culturele invloed waar veel modemerken jaloers op zijn.

De financiële perceptie is echter veranderd.

In 2023 kochten investeerders het idee dat een eenvoudige sandaal de basis kon worden van een toekomstig wereldwijd luxe lifestyle-imperium. In 2026 lijkt Wall Street terug te keren naar een meer pragmatische visie. Birkenstock is waarschijnlijk een uitstekend wereldwijd premium merk, maar niet noodzakelijkerwijs de volgende LVMH van de schoenenindustrie.