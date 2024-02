Birkenstock wil handelsmerk verder beschermen: vraagt Hof van Justitie om verduidelijking

Het handelsmerkgeschil tussen de Duitse sandalenfabrikant Birkenstock en Shoe.com is nog niet opgelost. Op 26 januari heeft de dochteronderneming van de Wortmann Group, Shoe.com GmbH & Co. KG, van het hooggerechtshof in Keulen een vonnis gekregen dat gaat over het auteursrechtengeschil met Birkenstock. Volgens Birkenstock maakt deze beslissing de weg vrij voor het Hof van Justitie om deze kwestie op het hoogste niveau te onderzoeken, zoals het merk aankondigde in antwoord op een vraag van FashionUnited.

'Het geschil begon vorig jaar en gaat om twee sandaal-modellen die mogelijk inbreuk maken op de merkrechten van Birkenstock'. De uitspraak die nu ten gunste van de Wortmann-dochteronderneming is gedaan, vernietigt een uitspraak van de vorige instantie van 11 mei 2023. Destijds had de rechtbank in Keulen Shoe.com verboden om twee sandaalmodellen te verkopen omdat deze inbreuk zouden maken op de handelsmerken van Birkenstock. Volgens Birkenstock ging het om de modellen "Arizona" en "Gizeh".

Het hooggerechtshof in Keulen vindt dat de vermeende handelsmerken niet voldoende toegelicht en bewezen zijn, zo liet de Wortmann groep in een verklaring na afloop van de procedure weten. Het concern benadrukte dat het vonnis nog niet definitief was en dat er beroep kon worden gedaan bij het Hof van Justitie. Dit is precies wat Birkenstock nu probeert te doen. Volgens de sandalenfabrikant betekent het juridische oordeel van het hooggerechtshof niet dat de auteursrechtelijke bescherming van de sandalen definitief vaststaat. Birkenstock heeft behoefte aan verdere verduidelijking en de noodzaak van "een duidelijke interpretatie van het begrip en verduidelijking van de vereisten voor rechtelijke bescherming van toegepaste kunst", aldus het persbericht.

Dit artikel verscheen eerder op Fashion United DE. Vertaling en bewerking door Susan Zijp.