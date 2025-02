Björn Borg AB ziet omzet met 13,5 procent stijgen in boekjaar 2024

Zweeds modebedrijf Björn Borg AB heeft het boekjaar 2024 afgesloten met een omzetplus. De totale omzet kwam neer op 989,7 miljoen Zweedse kroon, omgerekend zo’n 88,6 miljoen euro. Het bedrijf kon deze omzet noteren dankzij een stijging van 13,5 procent bij huidige wisselkoersen.

Waar de omzet steeg in het boekjaar, nam de winst na belastingen juist af. Hier was een kleine daling van 4,4 procent te zien. Hierdoor kwam de winst na belastingen uit op 72,7 miljoen euro.

Het modebedrijf staat bekend om het ondergoed, maar ook de sportkleding en schoenen. Daarnaast verkoopt het ook tassen, zwemkleding en sokken.

Björn Borg AB behaalt de meeste omzet in thuisland Zweden. De resultaten zijn hier sterk toegenomen in het boekjaar (plus 15 procent). Nederland is na Zweden de markt met de meeste omzet, zo is te lezen in het jaarverslag. In het land zag Björn Borg AB de omzet toenemen met 11 procent in 2024. Duitsland wordt genoemd als strategische focusmarkt en toont een groei van 21 procent. Dit wordt toegeschreven aan de verkoop van de producten bij grotere retailers.

Het Zweedse modebedrijf rapporteert in hetzelfde verslag ook over de resultaten van het vierde kwartaal. In dit kwartaal werd een omzetgroei van 18,7 procent behaald met een omzet van 234,6 miljoen Zweedse kroon.