Björn Borg: Schoenen en sportkleding stimuleren omzet in het eerste kwartaal

Het Zweedse modebedrijf Björn Borg AB is goed begonnen aan 2025 met een omzetstijging van 9 procent. De netto-omzet bedroeg per 31 maart ongeveer 25,6 miljoen euro (280 miljoen Zweedse kronen). Het bedrijfsresultaat bedroeg 3,1 miljoen euro (34,2 miljoen Zweedse kronen), een stijging van 2,1 procent.

“Onze groei in dit kwartaal werd voornamelijk gedreven door onze strategische prioriteiten: schoenen met een plus van 208 procent en sportkleding met een plus van 13 procent”, aldus algemeen directeur Henrik Bunge. De omzet van ondergoed, de belangrijkste activiteit van het bedrijf, daalde in het kwartaal echter met 12 procent. De reden hiervoor waren “uitsluitend vertraagde leveringen in vergelijking met vorig jaar”, aldus Bunge. De productcategorie tassen liet eveneens een daling zien van 8 procent, terwijl sokken met 25 procent stegen. Ondanks het koele voorjaar deed de badmodecollectie het ook erg goed en groeide met 25 procent.

Geografisch gezien noteerde Björn Borg een sterke groei in Noord-Europa met bijzonder goede groeipercentages in België (38 procent), Nederland en Denemarken (elk 22 procent). Zweden, de grootste markt van Björn Borg, ontwikkelde zich met een groei van 11 procent in het kwartaal eveneens positief. Finland steeg met 2 procent. In Duitsland was er een daling van 21 procent, die volgens het bedrijf “te wijten is aan de omzet van Zalando buiten Duitsland”. De directe omzet in Duitsland steeg in het kwartaal echter met 12 procent. De overige markten groeiden in totaal met 15 procent.

Kijkend naar de distributiekanalen bleek dat zowel de eigen e-commerce als de wholesale-activiteiten konden groeien. De eigen e-commerce groeide met 26 procent, terwijl de groothandel - het grootste distributiekanaal van Björn Borg - een groei van 11 procent liet zien.

Op de algemene vergadering van Björn Borg AB op 15 mei 2025 werden Alessandra Cama, Fredrik Lövstedt, Mats H Nilsson, Jens Høgsted en Johanna Schottenius herkozen als leden van de raad van bestuur. Cecilia Bönström treedt toe als nieuw lid van de raad van bestuur. Johanna Schottenius werd verkozen tot voorzitter van de raad van bestuur.