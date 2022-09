Black Bananas: Flagshipstore in The Mall, vernieuwing in de collectie en buitenlandse expansie

Deze donderdag is het zover: het openingsevenement van de Black Bananas winkel in de Westfield Mall of the Netherlands. 'Thuiskomen', want oprichter Wesley Balnikker stond zelf als verkoopmedewerker in een winkel in het voormalige winkelcentrum Leidschenhage toen hij met het merk Black Bananas begon. FashionUnited spreekt hem over de winkel, vernieuwingen bij het merk en expansieplannen.

"We waren best wel een lange tijd aan het kijken waar we een flagshipstore wilden openen," zo geeft Balnikker aan. "Zo hebben we gekeken naar Amsterdam. Internationaal zou dat goed zijn voor het merk en ook veel influencers en bekende Nederlanders zijn daar. Maar toen ging The Mall [of the Netherlands, red.] open en zag ik de drukte en hoeveel mensen daar op afkomen… Daarbij ben ik een Leidschendammer. Het lijkt me super leuk om een keer zelf in de winkel te staan op zaterdag. De oude mensen uit de buurt weer eens te zien en ook Leidschendam te laten zien dat het merk hier vandaan komt." Om de 'homecoming' te vieren van Black Bananas heeft het merk een speciale baseball jacket ontworpen. Op de jas zijn de sleutels van de stad te zien en het wapen van Leidschendam staat op de mouw.

De speciale baseball jacket ter ere van de 'thuiskomst' van Black Bananas in Leidschendam. Beeld via Black Bananas

Het is niet de eerste winkel voor Black Bananas. Meerdere jaren geleden had het merk al een tijd een winkel in Nederland, 'meer als uithangbord om te laten zien dat er een nieuw merk was', zo vertelt Balnikker. "Maar je kunt het niet vergelijken met wat we nu doen." Het merk heeft ook een outlet in Bataviastad en een winkel in Antwerpen. Die winkel in Antwerpen functioneert ook veel als showroom. "Voor retailers die het merk nog niet kennen, die kunnen daar zien hoe het eruit ziet als ze Black Bananas inkopen. Dat was de reden om de winkel daar te maken." De omzet die in Antwerpen die gedraaid wordt noemt Balnikker 'leuk', 'maar als je op de cijfers gaat zitten moet je verhuizen'. De ondernemer geeft ook aan dat vanaf het begin al was besloten dat de winkel niet winstgevend hoefde te zijn als verkoopkanaal, maar functioneert als kennismaking met het merk. "De groei in België is er en ik denk dat het daarom een goede zet is geweest om de winkel daar te hebben geopend."

Ook buiten de Benelux wordt er gewerkt aan groei. Zo heeft het merk nu 45 verkooppunten in Spanje. "We hadden nooit uitgesproken dat we Spanje wilden veroveren, maar we zijn via via een agent tegengekomen. Daar gaat het goed en zijn we aan het bouwen." Balnikker geeft aan dat de coronaperiode het opbouwen licht heeft onderbroken omdat winkels voorzichtig waren met het inkopen van nieuwe merken, maar dat toch veel winkels en artiesten het merk nu willen proberen. "Spanje is wel een serieus land voor ons aan het worden om rekening mee te houden."

Black Bananas is sinds vorig jaar ook te koop via Zalando waardoor het ook buitenlandse markten in beeld kan brengen. "We zijn best verrast door bepaalde landen waar organisch verkeer vandaan komt. Daardoor gaan we agenten en distributiekanalen in zo'n land benaderen." De ondernemer geeft aan dat bijvoorbeeld Polen, maar ook Duitsland hem en zijn team hebben verrast. "Ik verwacht dat we dit seizoen of volgend seizoen er twee landen bij hebben waar we kunnen starten."

De winkel in Westfield Mall of the Netherlands, beeld via Black Bananas

Daarbij heeft Black Bananas nu ook de tijd om eens goed te kijken naar de collectie. Zo geeft Balnikker aan dat er een duidelijk onderscheid komt in de collectie tussen heren-, kinderen en jongvolwassenen en de damescollectie. "We zijn heel breed als merk omdat we ook een kinderlijn hebben. De populariteit van de kindercollectie is niet fout, maar we moeten wel opletten dat het geen kindermerk wordt. We zijn met de collectie voor volwassenen een andere kant op aan het gaan qua look en feel." Balnikker vertelt dat er aanpassingen gedaan zullen worden in de collectie en dat het merk 'ouder' wordt. Geen groto logo's meer, meer details en focus op de stoffen en de fit. "Zodat mensen het merk kopen voor het kledingstuk en niet alleen omdat het logo erop staat." In de kindercollectie werken de logo's juist wel heel goed. Bij de damescollectie gaat Black Bananas naar minder sportief, wat vrouwelijker en gericht op loungewear. Elk seizoen werkt Black Bananas met twee drops en per drop worden zo'n 50 items per segment gelanceerd.

"Doordat het merk zo'n succes is geworden in zo'n korte tijd, zijn we gaan focussen op wat we altijd al deden en dan heb je misschien oogkleppen op voor wat nog meer kan." Nu is er wat rust bij het merk en is Black Bananas dan ook aan het kijken naar wat voor kleding het echt wil maken en bij welke retailers het merk wil liggen. "Dat is soms een tweestrijd met je retailers, maar we zijn nu wel de weg ingeslagen waar we meer maken van wat wij tof vinden."

De winkel van Black Bananas in Leidschendam, beeld via Black Bananas

Balnikker vertelt dat Black Bananas meer de 'fashion' kant op gaat en ook meer bij fashion stores en boetieks wil liggen dan bij de sportwinkels. "Dat hoekje is heel goed voor ons geweest, maar we hebben de ambitie om toch bij andere winkels te liggen." Balnikker benadrukt dat het maatwerk is en per winkel bekijkt of de sfeer van de winkel bij het merk past.

Balnikker hoopt in de toekomst meer op eigen kracht verder te kunnen met het merk. "Als de winkel in The Mall een succes is, wil ik er nog één openen, en nog één. Dat hoeven er niet honderd in Nederland zijn, maar in een paar goede steden." In eigen winkels kan je nog beter het verhaal van het merk vertellen. Wij weten als beste hoe het merk gepresenteerd dient te worden. Uiteraard blijven we ook werken met de beste retailers die het merk kracht bij geven omdat ze er genoeg aandacht aan besteden. Maar zomaar met winkels samenwerken omdat ze veel inkopen, daar willen we uiteindelijk minder mee doen."

Wanneer Balnikker spreekt over de winkel en de vernieuwing van de collecties komt er duidelijk veel enthousiasme naar voren. "Er komen hele vette dingen aan."