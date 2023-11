‘Black Friday-verkoop stijgt naar 65 miljard euro wereldwijd’

Een (goede) deal laten mensen niet snel liggen, zo blijkt maar weer uit het Black Friday shopping gedrag. Wereldwijd is zo’ n 65 miljard euro uitgegeven op de koopfeestdag, die afgelopen vrijdag 24 november weer plaatsvond, zo meldt Salesforce.

Wereldwijd steeg het aantal aankopen, maar ook in Nederland nam het aantal transacties jaar-op-jaar weer toe. Volgens betaalplatform iDeal zijn er op vrijdag 7,1 miljoen betalingen verricht. Dit is een recordaantal tot nu toe en 1 miljoen hoger dan in 2022 op de koopjesdag. Hoe Black Friday heeft gepresteerd in België, daar is nog geen duidelijkheid over.