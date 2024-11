Blijven of vertrekken? Carrièrevragen in een veranderende modewereld

De modebranche heeft een turbulent jaar achter de rug. Sommige bedrijven worstelen met faillissementen en dalende omzetten, terwijl andere hun prognoses verhogen en uitbreiden. In onzekere tijden stellen sommige werknemers zichzelf ook vragen over hun carrière en toekomst.

Moet je loyaal blijven aan een bedrijf tijdens een crisis en wanneer is het tijd om een nieuwe baan te zoeken? In dit interview zoeken we antwoorden op deze vragen met headhunter Nabila Staschel. Zij herinnert ons eraan dat mensen, juist in crisistijd, waardevolle vaardigheden kunnen opdoen.

Mensen in de modebranche zijn nerveus over het huidige economische klimaat. Merkt u dit ook als headhunter?

Nabila Staschel: Ik merk ook zeker nervositeit in de branche. Dit is met name merkbaar in de textielsector. Binnen de fysieke retail, zeker waar ook een groot personeelstekort heerst, is er sprake van onrust.

Nabila Staschel is sinds 2014 expert in executive search. Credits: Nabila Staschel

Hoe merkt u deze onrust specifiek?

Door een toenemende bereidheid van kandidaten om van baan te veranderen. Sommigen staan over het algemeen meer open voor gesprekken, omdat er een zekere onzekerheid heerst aangezien ze mogelijk al getroffen zijn door sluitingen of soortgelijke situaties.

Aan de bedrijfskant zie ik dat in het toegenomen aantal zoekopdrachten waar ik opdrachten voor krijg. Er vertrekken medewerkers of er wordt al maanden gezocht naar bepaalde functies zonder dat er geschikte kandidaten worden gevonden. Ook hier verspreidt zich uiteindelijk een zekere onrust, vooral als het gaat om vacatures voor leidinggevende en sleutelposities.

We hebben het vooral over de retailsector gehad, maar u werft ook voor andere afdelingen. Hoe is de situatie daar?

In de andere vakgebieden waar ik verantwoordelijk ben voor het plaatsen van leidinggevenden, is de verandering niet zo merkbaar. Integendeel, de e-commercesector bijvoorbeeld is een groeiende sector, net als People & Culture. Deze zogenaamde negatieve fluctuaties merk ik hier niet, of slechts in incidentele gevallen.

U werkt al ruim 10 jaar als headhunter en hebt de ups en downs van de mode-industrie meegemaakt. Welk advies hebt u voor werknemers in een moeilijke marktomgeving?

Over het algemeen raad ik aan – ongeacht of het een onzekere of een stabiele tijd is – om altijd een zekere flexibiliteit en aanpassingsvermogen te behouden. Kandidaten moeten hun vaardigheden blijven ontwikkelen en hun netwerk blijven uitbreiden, vooral in veilige tijden. Zelfs als de beslissing om van baan te veranderen niet aan de orde is, is het belangrijk om open te blijven communiceren. Dus, heb een zekere flexibiliteit en openheid, ook als de “noodzaak” er nog niet is. In crisistijden is juist dit aangeleerde aanpassingsvermogen en proactieve communicatie, die dan wellicht door een reeds bestaand netwerk gerichter kan worden ingezet, essentieel.

Profiel Nabila Staschel is sinds 2014 expert in executive search, voornamelijk in de mode- en lifestyle-industrie. Zij ondersteunt Duitse en internationale bedrijven – van startups tot corporates – bij het invullen van sleutelposities in online en offline sales, marketing en HR. Ze adviseert ook over de ontwikkeling en optimalisatie van recruitmentafdelingen en biedt trainingen aan in active sourcing en direct search.

Het is dus het beste om te beginnen voordat het moeilijk wordt.

Zelfs voordat er onzekerheden in zicht zijn. Bovendien zouden kandidaten in zichzelf moeten investeren, hun opleiding moeten voortzetten en trainingen moeten volgen – mogelijk ondersteund door het bedrijf, maar misschien ook proactief op eigen initiatief. Ze moeten zichzelf zien als de grootste investering, vooral met het oog op de toekomst.

Moeten deze investeringen direct gerelateerd zijn aan de huidige baan? Of mag het ook iets meer zijdelings zijn en toch lonend?

Je kunt zeker breed denken, maar het moet wel toepasbaar zijn op het gebied waarin je momenteel werkzaam bent. Het mag niet te abstract zijn. Als ik bijvoorbeeld in de retail werk, kan ik een bijscholing of eventueel zelfs een omscholing in de servicegerichte dienstverlening overwegen. Wil ik misschien kijken naar de horeca, de hotelbranche, de theaterwereld? Dus als je de beslissing hebt genomen om de retail te verlaten, is het mogelijk om breder te denken, maar idealiter blijft het zo dicht mogelijk bij wat je momenteel doet om de expertise die je in de loop der jaren hebt opgebouwd, aan te passen.

Hoe weet je of het tijd is om naar een andere baan te zoeken?

Wanneer je bij jezelf te rade gaat en je realiseert dat je de waarden en visie van het bedrijf niet langer deelt, of wanneer je het gevoel hebt dat je stagneert – dat je je niet langer ontwikkelt – terwijl je dat wel wilt. Dit kan een korte fase zijn, maar als dit gevoel aanhoudt, kun je serieuzer over een verandering gaan nadenken.

En wanneer blijf je loyaal aan een bedrijf?

Bijvoorbeeld wanneer de visie en waarden van het bedrijf overeenkomen met die van jezelf. Ook wanneer je het gevoel hebt dat je je verder kunt ontwikkelen, dat je gewaardeerd wordt en dat je deel uitmaakt van iets. Dit zijn essentiële factoren die leiden tot meer werkplezier.

Hoe lang moeten werknemers het gevoel van ontevredenheid verdragen?

Dat is volledig subjectief. De ene persoon blijft twee jaar in zo'n situatie, de andere twee maanden. Ik denk dat je zo'n denkproces weloverwogen moet aanpakken, niets moet overhaasten en bijvoorbeeld opschrijven wat er voor je huidige werkgever en baan spreekt en wat ertegen. Hoe zie ik mijn professionele toekomst voor me als ik van baan verander?

Dus men moet eerst ook de eigen verwachtingen onderzoeken?

Stel je een droomscenario voor en doe dan een reality check. Zijn er misschien parameters in het hier en nu die ik kan aanpassen en hoef ik niet per se een verandering te overwegen? Of kan ik zeggen, dit idee, deze visie, deze waarden, die vind ik niet meer terug waar ik nu ben. Soms is het niet je eigen beslissing of je nog wel bij het bedrijf past. Soms zijn het ook economische factoren die je aan het denken zetten, bijvoorbeeld als het niet goed gaat met een bedrijf.

Schaadt het je carrière als je een zinkend schip niet vroeg genoeg verlaat?

Niet per se. Nogmaals, het is erg subjectief. Iedereen moet voor zichzelf bepalen hoe lang hij of zij zo'n traject wil en kan volgen. Ik weet uit eigen ervaring dat je ook in crisistijd relevante vaardigheden kunt leren. Denk aan veerkracht, communicatieve vaardigheden, leiderschapskwaliteiten – die worden vaak versterkt door een crisistijd. Ik kom ook vaak situaties tegen waarin mensen juist de vaardigheden die ze in zo'n periode hebben geleerd benadrukken. Het is dus niet per se schadelijk.

En hoe lang moeten werknemers bij een bedrijf in moeilijkheden blijven?

Het is een subjectieve beslissing hoe lang iemand om financiële redenen of uit behoefte aan zekerheid op een zogenaamd zinkend schip kan blijven. Maar het schaadt je carrière zeker niet als je dit schip niet vanaf dag één verlaat. En het zinkt ook niet altijd zo snel. Je kunt uitgaan van je eigen persoonlijke situatie: Hoe lang ben ik al bij het bedrijf, hoe goed ken ik het bedrijf? Het is misschien niet per se de eerste crisis die iemand binnen het bedrijf meemaakt.

Hoe presenteer je jezelf na een faillissement wanneer je op zoek bent naar een nieuwe baan?

In onze branche zijn faillissementen meestal bekend. Het is vaak geen groot geheim, dus je kunt er vrij open over zijn. Wat veel belangrijker is, is wat ik al eerder noemde – reflecteren op wat deze crisistijd je heeft gebracht. Welke vaardigheden heb je geleerd? We hebben het vaak over de vaardigheden die je nodig hebt tijdens een periode van expansie, maar bijvoorbeeld ervaring met het sluiten van winkels – vooral in managementfuncties – is ook essentieel.

Sommige mensen verlaten de modebranche voor een andere sector. Heeft u dergelijke gevallen gezien?

Ja, vooral als we het hebben over functies in de fysieke retail valt op te merken dat de vraagstukken rondom flexibele werktijden en parttime modellen vaak doorslaggevend zijn. In de retail zie ik nog steeds een toenemend vertrek en carrièreswitches.

Waar gaan mensen meestal naartoe?

Vaak zijn het instapfuncties in kantoorwerk. Het is vaak een complete carrièreswitch als het betreffende retailbedrijf niet in hun eigen stad gevestigd is en een functie binnen het hoofdkantoor kan aanbieden.

Wanneer kan een carrièreswitch een verstandige overweging zijn? Het is een grote stap die vaak gepaard kan gaan met een carrièrestap terug.

Wanneer je je gedurende een langere periode niet meer kunt identificeren met de functie en geen perspectief ziet in termen van ontwikkelingsmogelijkheden. Dit kunnen mogelijke redenen zijn om een carrièreswitch te overwegen. Of, als alternatief, overweeg te verhuizen naar de locatie waar het hoofdkantoor van het bedrijf zich bevindt en kijk of er daar interne mogelijkheden zijn.

Hoe moeten mensen die erover denken zich te heroriënteren op een andere branche zich informeren?

Reflecteer eerst welke branches je interessant lijken. Wat zijn je persoonlijke interesses? Wat is jouw passie? Waar ben je goed in en hoe kun je dat vertalen naar een branche? Daarna is het belangrijk om de dialoog aan te gaan en contacten te leggen binnen deze branches.

Het gaat erom een realistisch beeld te krijgen: van de branche, de omstandigheden, de werktijden, de ontwikkelingsmogelijkheden – om te controleren of het slechts een idee is dat in eerste instantie goed voelt of daadwerkelijk potentie heeft.

We hebben veel gesproken over de onzekerheden in de mode-arbeidsmarkt. Ziet u nog steeds mensen die gepassioneerd zijn over de branche?

Zeker. Ik denk dat dat ook de schoonheid is van de branche waarin we werken. Ik denk dat de identificatie met het product nog belangrijker is, meer dan ooit. Juist wanneer je werkt voor een merk waarmee je jezelf kunt identificeren, dat een bepaalde lifestyle belichaamt. Dan observeer ik heel sterk dat de medewerkers op de winkelvloer een merkbare passie hebben voor het product, voor het advies en voor de klanten.