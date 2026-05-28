Blokkade bij H&M: Sociale onrust in België bedreigt Europese bevoorrading

De aangekondigde sluiting van het Europese distributiecentrum van H&M in het Belgische Ghlin veroorzaakt onrust. De gevolgen daarvan zijn tot buiten de landsgrenzen voelbaar.

Het Belgische medium Retail Detail meldt dat de definitieve sluiting van de locatie in de herfst van 2026 leidt tot het verlies van 440 banen en dat de onderhandelingen tussen de directie en sociale partners in een impasse verkeren. Medewerkers blokkeren de toegang tot de site, met een risico op tekorten voor het netwerk van de Zweedse keten in Zuid-Europa. Professionals in de sector volgen de situatie op de voet.

Logistieke druk in aanloop naar de zomercollecties

Sinds de aankondiging in maart 2026 van het einde van de activiteiten in het distributiecentrum van Ghlin, heerst er woede onder de betrokken medewerkers. “Bertrand Merlevede, regionaal secretaris bij CSC Transcom, vraagt zich af waarom voor deze zware ingreep voor België is gekozen en niet voor de twee andere grote depots in Zuid-Europa”, aldus vakbond CSC in een persbericht.

Het logistieke centrum in Ghlin bedient de H&M-winkels in België, Duitsland en Nederland. De blokkade baart de directie zorgen. Zij zou afgelopen vrijdag een uitzonderlijke order hebben geëist: de spoedverzending, de dinsdag daarop, van 720.000 stuks van de 1,2 miljoen artikelen in voorraad, meldt Retail Detail. Ter vergelijking: een normale grote zending schommelt tussen de 50.000 en 60.000 stuks.

Deze ongebruikelijke vraag doet een snelle uitputting van de voorraden in de Italiaanse en Spaanse filialen vermoeden. Deze filialen ondervinden de gevolgen van een eerdere staking in april. De situatie is des te zorgwekkender omdat de strategische periode van de zomersale nadert.

De besprekingen over het plan voor collectief ontslag, die op 18 mei begonnen, hebben tot geen enkel compromis geleid. De dialoog tussen de vakbonden en de directie lijkt nu in een impasse te verkeren.

Philippe Dumortier, vertegenwoordiger van vakbond FGTB, benadrukte deze impasse tegenover persbureau Belga: “Er stond woensdag een vergadering gepland, maar die is uitgesteld en sindsdien is de sociale dialoog verbroken.” Omdat zij dit beschouwen als een volledige breuk in de onderhandelingen, hebben de vakbondsvertegenwoordigers de directe tussenkomst van de Zweedse groepsdirectie gevraagd om een nieuwe onderhandelaar aan te wijzen.