Blue Rivet Jeans haalt Giovanni van Bronckhorst binnen als investeerder

Nederlands denimmerk Blue Rivet Jeans heeft een nieuwe investeerder. Het is niemand anders dan voormalig voetballer Giovanni van Bronckhorst. Hoeveel Van Bronckhorst investeert en hoe groot zijn aandeel in het merk nu is, is op dit moment onbekend.

Op de website van Blue Rivet Jeans wordt verder ingegaan op de deal. Blue Rivet Jeans werd anderhalf jaar geleden opgericht en draait nog als start-up op funding. Daarom ging het bedrijf op zoek naar investeerders, waardoor het sprak met Johan Buckert - de vermogensbeheerder van Van Bronckhorst, aldus het bericht.

“Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in de mode, nu bestond er een kans om te investeren en bij het Blue Rivet team te komen”, aldus de oud-voetballer, in het bericht. “En door middel van deze samenwerking het merk verder te laten groeien. Er is een goede klik en ik kijk uit naar het vervolg.”

Van Bronckhorst zal op de achtergrond een rol gaan spelen bij het bedrijf. Hij zal op de hoogte zijn van bedrijfsactiviteiten en zijn stijl zal een voorbeeld zijn voor het merk. Daarnaast zal hij ideeën delen met het team. Voor Van Bronckhorst is het zijn eerste investering in een mode-bedrijf.