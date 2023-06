Bluestar Alliance betaalde 60 miljoen voor doorstart Scotch & Soda

De Amerikaanse investeringsmaatschappij Bluestar Alliance betaalde 60 miljoen euro om een doorstart te realiseren voor Scotch & Soda, zo blijkt uit het eerste faillissementsverslag. Een groot deel van de koopsom gaat naar de banken.

In maart vroeg het Nederlandse modemerk een faillissement aan als gevolg van ‘ernstige cashflowproblemen’ door de lockdown tijdens de coronacrisis en de daaropvolgende energiecrisis en hoge inflatie.

In november 2022 werd duidelijk dat Scotch & Soda liquiditeit nodig had om haar operationele activiteiten te kunnen voortzetten en aan haar financiële verplichtingen jegens financiers te kunnen voldoen, schrijven de curatoren in het verslag. De financiers waren niet bereid om aanvullende financiering te verstrekken en dus ging het modemerk een financieringstraject in onder leiding van een financieel adviseur. In februari dit jaar bleek dat het traject geen zin meer had.

Dus besloot Scotch & Soda halverwege februari een M&A-adviseur in te schakelen om een verkooptraject op te starten dat zich richt op een solvente verkoop van (de aandelen in) Scotch & Soda Group. Dat traject moest voor 10 maart afgerond worden. De M&A-adviseur wist zo’n vijftig mogelijke kopers in Nederland, Europa, Engeland en de Verenigde Staten te benaderen. Echter lukte het niet om het verkooptraject op tijd af te ronden.

Op 10 maart stelde de rechtbank Amsterdam een bewindvoerder aan voor Scotch & Soda Group. In tien dagen tijd liet de bewindsvoerder zich informeren door de bestuurders van het bedrijf over de stand van zaken, waarna in samenwerking met de M&A-adviseur gekeken werd naar een insolvente verkoop. Hiervoor werden ongeveer dertig potentiële kopers benaderd. Sommigen waren het traject al ingegaan door een eerdere poging tot verkoop, sommigen waren nieuw in de verkoopronde. Uiteindelijk bleven vier potentiële kopers, waarna Bluestar Alliance als winnaar uit de bus kwam.