Bluestar Alliance neemt Dickies over voor 600 miljoen dollar

VF Corporation heeft een definitieve overeenkomst aangekondigd voor de verkoop van haar merk Dickies aan Bluestar Alliance voor 600 miljoen dollar. De transactie zal naar verwachting eind 2025 worden afgerond, afhankelijk van goedkeuring door de regelgevende instanties.

Dickies, een iconisch Amerikaans merk met een eeuwlange geschiedenis, staat bekend om zijn duurzame werkkleding die ook een nietje is geworden in streetwear. Het merk wordt gedistribueerd in 55 landen en staat bekend om zijn authentieke stijl die generaties lang resoneert.

Joseph Gabbay, CEO van Bluestar Alliance, verklaarde dat het bedrijf de geschiedenis van Dickies al lang waardeert en zich inzet om de toekomstige groei te ondersteunen door gebruik te maken van haar consumenteninzichten en operationele expertise.

Bracken Darrell, CEO van VF Corporation, sprak zijn vertrouwen uit dat Dickies een ‘stralende toekomst’ heeft onder Bluestar Alliance. Hij merkte op dat de verkoop in lijn is met de strategie van VF om haar portfolio voortdurend te evalueren en dat de opbrengst zal bijdragen aan het verminderen van de nettoschuld van het bedrijf.