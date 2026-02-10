Boekjaar 2025 bij Kering: het uur van de waarheid voor het vlaggenschip van François-Henri Pinault

De luxe-industrie is geen rustige sector meer en Kering is de meest nerveuze barometer geworden. Met een omzetdaling van 13 procent, een winstgevendheid onder druk en een Gucci nog steeds in heropbouw, sluit de Franse groep boekjaar 2025 af, een jaar dat het management als een overgangsjaar bestempelt. Investeerders zien het vooral als een grootschalige stresstest.

Achter de communicatie over ‘begeerlijkheid’ en ‘selectiviteit’ domineert één vraag: is het dieptepunt eindelijk bereikt?

Een omzetdaling die stopt, maar niet herstelt

Kering rapporteert een omzet van 14,7 miljard euro, een daling van 13 procent op gerapporteerde basis en 10 procent op vergelijkbare basis. Het vierde kwartaal laat een vertraging van de daling zien (min 3 procent), een bemoedigend signaal na meerdere semesters van verslechtering. Bemoedigend, maar nog onvoldoende voor een echte ommekeer. Het eigen retailnetwerk blijft onder druk staan, terwijl de groothandel krimpt als onderdeel van een bewust meer gecontroleerde distributie.

De ware graadmeter: de marge

De spanning is vooral zichtbaar in de winstgevendheid, de ware graadmeter voor de markten. Het courant bedrijfsresultaat daalt met 33 procent naar 1,6 miljard euro. De marge komt uit op 11,1 procent en wijkt daarmee gevaarlijk af van de historische standaarden van de groep.

Het mechanisme is bekend: bij dalende volumes verliest het luxemodel zijn waardevolle schaalvoordeel. Zelfs de door François-Henri Pinault aangehaalde ‘strikte kostenbeheersing’ volstaat niet meer om de omzetdaling te compenseren. Het recurrente nettoresultaat is daardoor bijna gehalveerd tot 532 miljoen euro.

Gucci, zwaartepunt en risicogebied

Met ongeveer 40 procent van de omzet blijft Gucci de belangrijkste factor. In 2025 daalt het modehuis met 19 procent op vergelijkbare basis. Het vierde kwartaal toont een verbetering (min 10 procent), gedreven door de eerste nieuwe lijnen, maar het herstel blijft geleidelijk.

De impact op de winstgevendheid is groot. Het bedrijfsresultaat daalt met 40 procent, waardoor de marge zakt naar 16,1 procent.

Voor de markten is de vergelijking duidelijk: zonder een duidelijk herstel van Gucci, geen herwaardering van het aandeel op de beurs.

De lichtpuntjes

Niet alles is somber. Yves Saint Laurent beperkt de schade en vindt aan het einde van het jaar een welkome stabiliteit, met een marge die dicht bij de twintig procent blijft, een bewijs van een solide operationele discipline.

Bottega Veneta bevestigt op zijn beurt de relevantie van zijn ultraluxe-strategie: positieve groei, sterke aantrekkingskracht in het vierde kwartaal en een verbeterde winstgevendheid. Deze prestaties voorkomen dat het totaalbeeld volledig negatief wordt, maar kunnen het systemische gewicht van Gucci niet compenseren.

Financiële ademruimte door strategische keuzes

Kering benadrukt een versterkte balans en een beheerste schuldenlast. Deze verbetering is echter grotendeels het gevolg van actief vermogensbeheer, inclusief strategische vastgoedverkopen. Hoewel de balans nu een aanzienlijk grotere ‘strategische flexibiliteit’ biedt, blijft de organische commerciële dynamiek de belangrijkste prioriteit voor 2026.

Het signaal naar de aandeelhouders is ondubbelzinnig, aangezien de groep heeft besloten een gewoon dividend van drie euro voor te stellen, aangevuld met een uitzonderlijke euro. Dit is een manier om te benadrukken dat Kering, ondanks de turbulentie, de controle over zijn kasstroom behoudt en volledig vertrouwen heeft in zijn herstel.

16 april: het moment van de waarheid

Alle aandacht is nu gericht op de Capital Markets Day op 16 april. Een moment waarop de ambitie zowel concreet als symbolisch zal zijn. Organisatie, uitvoeringssnelheid, creatieve visie: Luca de Meo zal moeten aantonen dat Kering weer een groeimachine kan worden in plaats van een groep die een terugval beheert. De tijd van diagnoses is voorbij. Nu is het tijd voor bewijs.

Conclusie

Na lange tijd te hebben vertrouwd op de kracht van één toonaangevend merk, wordt Kering geconfronteerd met een hardere realiteit: de transformatie leiden terwijl de motor vertraagt.

Er zijn tekenen van stabilisatie. Maar in 2026 zal de groep niet langer worden beoordeeld op zijn vermogen om de daling te verklaren. Er zal worden verwacht dat het weer begeerte creëert: snel, duidelijk en duurzaam.