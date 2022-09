Boete van 1,6 miljoen voor JD sports: inmenging prijzen concurrentie

JD Sports heeft een boete van 1,6 miljoen pond (1,8 miljoen euro) ontvangen van de Britse mededingingsauthoriteit Competition and Markets Authority (CMA), zo bevestigt JD Sports in een persbericht. Uit een onderzoek door CMA bleek dat JD Sports zich had ingemengd met prijsstellingen van concurrentie.

Zo zouden JD Sports en rivaal Elite Sports hebben samengespannen om de detailhandelsprijzen van een aantal replica's vanmerkkledingproducten van de Rangers Football Club en andere kledingproducten vast te stellen.

Wel is de boete uitgeschreven met een korting, door JD Sports’s medewerking in het onderzoek van CMA, zo stelde JD Sports in een verklaring. Het bedrijf zou niet in beroep gaan tegen de boete, voegde het eraan toe. JD Sports had in juni 2 miljoen pond opzij gezet voor een mogelijke boete en juridische kosten.