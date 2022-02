Boete voor JD Sports en Footasylum wegens inbreuk op CMA-bevel

De Britse sportretailers JD Sports en Footasylum hebben een boete van bij elkaar opgeteld 4,7 miljoen pond gekregen omdat ze een bevel van de Britse mededingings- en marktautoriteit (CMA) hebben overtreden.

De CMA, die in november JD Sports gelaste Footasylum te verkopen wegens mededingingsbezwaren, verklaarde dat de CEO's van de beide ondernemingen het bevel hadden overtreden door "commercieel gevoelige informatie" te delen.

Volgens de CMA hebben de directeuren ook nagelaten deze inbreuken te melden, hetgeen "een aanzienlijke impact had op het vermogen van de CMA om snel op te treden en te beletten dat de informatie verder werd gedeeld". Volgens de waakhond waren inbreuken "bijna onvermijdelijk" omdat er geen behoorlijke beschermingsmaatregelen waren genomen.

JD Sports kocht Footasylum in 2019 voor 90 miljoen pond. Datzelfde jaar begon de CMA een onderzoek naar de overname en in november vorig jaar beval zij JD Sports om de 65 winkels van Footasylum te verkopen nadat zij had geoordeeld dat de fusie tussen de twee sportkledingwinkels "het winkelend publiek slechter af zou laten zijn". In november 2019 meldde de Sunday Times dat Peter Cowgill, voorzitter van JD Sports, en Barry Brown, CEO van Footasylum, het bevel van de CMA hadden overtreden door elkaar te ontmoeten op een parkeerplaats in Bury.

’Cruciale details ontbreken’

Kip Meek, voorzitter van de onderzoeksgroep die de fusie onderzoekt, zei: "Er is een zwart gat als het gaat om de vergaderingen tussen Footasylum en JD Sports." Hij zei dat de CEO's zich geen "cruciale details" over de vergadering konden herinneren en dat er geen e-mail- of telefoonverslagen waren, waarvan sommige waren gewist voordat ze aan de CMA konden worden gegeven. "Als de juiste voorzorgsmaatregelen waren genomen, zouden we tijdig op deze inbreuken zijn geattendeerd en hadden we de nodige informatie gehad om ze aan te pakken", aldus Meek.

Hij vervolgde: "Het heeft ons vermogen in gevaar gebracht om de voordelen van een concurrerende markt voor het winkelend publiek te behouden en ervoor te zorgen dat er gelijke concurrentievoorwaarden zijn voor andere bedrijven. Deze boete moet een waarschuwing zijn - als je de regels overtreedt, zal dat ernstige gevolgen hebben.

In een reactie op het nieuws zei JD Sports: "Op geen enkel moment is er enige intentie geweest om de regels te overtreden", maar het deed toegeven dat het, "per ongeluk was in ontvangst van beperkte commercieel gevoelige informatie en dat dit niet onmiddellijk werd gemeld aan de CMA". Daarbij voegde JD toe dat sommige beweringen van de CMA "ofwel onjuist zijn of op een misleidende manier zijn gepresenteerd door het gebruik van opruiende taal". De sportkledingretailer zei dat het "absoluut elke bewering weerlegt dat dit te wijten was aan het opzettelijk wissen van gegevens", maar zei dat het toegeeft "dat sommige telefoongegevens niet beschikbaar waren".

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.