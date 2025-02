Bol behaalt hoogste kwartaalomzet ooit

Bol noteert zijn hoogste kwartaalomzet ooit. Het e-commerceplatform, actief in Nederland en België, blijft groeien. Dat blijkt uit de jaarcijfers over het vierde kwartaal en boekjaar 2024, die moederbedrijf Ahold Delhaize vandaag publiceert.

Samenvatting Bol behaalde de hoogste kwartaalomzet ooit in het vierde kwartaal van 2024.

De omzet steeg in het vierde kwartaal met 11 procent.

De totale omzet van Bol groeide in 2024 met 8,7 procent tot 3,1 miljard euro.

CEO Frans Muller: ‘Bol behaalde hoogste kwartaalomzet ooit’

Vooral het vierde kwartaal van Bol was sterk. Het handelsvolume steeg in de laatste maanden van het jaar met 11 procent, en het platform behaalde zijn ‘hoogste kwartaalomzet ooit.’

Frans Muller, CEO van Ahold Delhaize, vult aan: “Bol bereikte een recordaantal app-gebruikers en boekte zijn hoogste kwartaalomzet ooit. Hierdoor realiseerde het Europese segment een zeer gezonde onderliggende operationele marge van 4,4 procent in het vierde kwartaal, dankzij sterke prestaties in België en een scherpe focus op ons Save for Our Customers-programma [een kostenbesparingsprogramma gericht op efficiënter kostenbeheer en optimalisatie van processen, red.]”

Sterk boekjaar 2024

Over het gehele boekjaar 2024 groeide de omzet van Bol met 8,7 procent naar 3,1 miljard euro. Het EBITDA-brutoresultaat nam met 22 procent toe tot 185 miljoen euro. De netto online consumentenverkopen – inclusief de verkopen van derden via Bol’s partnerprogramma – uit op 5,9 miljard euro, exclusief btw.

De online omzet van Ahold Delhaize in Europa steeg met bijna 10 procent naar ruim 5,1 miljard euro. Het handelsvolume kwam uit op 8 miljard euro. Dit omvat niet alleen de verkopen van Bol, maar ook de online omzet van Albert Heijn, Etos en Gall & Gall.