Bol.com maakt verduurzaming verkooppartners makkelijker via netwerk van adviespartijen

Bol.com maakt het verkooppartners makkelijker om te verduurzamen door een netwerk van advies- en ondersteunende partijen aan te bieden, zo meldt Bol.com in een persbericht. Het netwerk steunt verkooppartners bij het in kaart brengen van bijvoorbeeld de voetafdruk, maar helpt ook bij het verduurzamen van de partners zelf.

De ondersteuning bij verduurzaming is te vinden via ‘Apps & Diensten’ op het partnerplatform van Bol.com. Dit platform bracht verkooppartners eerder al in contact met derde partijen die hun ondersteunen bij de groei. Daar komt nu de hulp voor verduurzaming bij.

Partijen die zijn aangesloten bij het verduurzamingsnetwerk zijn The Terrace, Rainbow Collection, Vaayu, Returnless en GroenBalans. Deze partijen geven inzicht in de uitstoot en geven concreet advies over de verduurzaming van de inkoop of productie van artikelen, aldus Bol.com. Op termijn worden meer partijen toegevoegd.

Boukje Taphoorn, Chief Marketing & Sustainability Officer bij bol.com, in het persbericht: “Zo’n 83% van onze verkooppartners wil hun onderneming verduurzamen, maar veel van hen weten niet waar te beginnen. Naast de stappen die wij zelf als bedrijf zetten, helpen we verkooppartners graag met hun eigen duurzame ontwikkeling. Hiervoor maken we gebruik van de bestaande expertise in de markt, verduurzaming is een grote opdracht die we met elkaar moeten doen.”