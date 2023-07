Bol.com verkrijgt B Corp certificering

Bol.com ontvangt een B Corp certificering voor duurzame en sociale bedrijfsvoering, zo maakt B Corp bekend op zijn website.

Om een B-Corp certificering te verkrijgen moet een bedrijf ten minste 80 van de 200 punten scoren op vijf onderdelen: bestuur, werknemerschap, gemeenschap, milieu en klanten. Bol.com heeft een score van 81,2. Niet B Corp bedrijven behalen gemiddeld een score van 50.

Ter vergelijking: Patagonia, een van de meest toonaangevende bedrijven op het gebied van verduurzaming en sociale impact, heeft een score van 151,4. Modemerk Ganni behaalde daarnaast een score van 90,6 en Nederlands merk Mud Jeans heeft bijvoorbeeld een score van 124,7.

Bol.com ziet de certificering als een ‘erkenning voor stappen voorwaarts’. “We beseffen door het certificeringsproces nog beter wat onze impact is. Als één van de grootste webwinkels van België en Nederland willen we onze verantwoordelijkheid nemen door duurzamere keuzes te maken en om duurzamere opties te vergemakkelijken voor iedereen in de keten. Dat stopt niet bij het milieu. We willen we dit ook doen op het gebied van bedrijfscultuur, transparantie en sociale impact”, aldus marketingmanager Boukje Taphoorn tegen RetailDetail.