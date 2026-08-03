Bol en ACM maken afspraken over meer transparantie voor verkooppartners

Online retailer Bol en de Nederlandse waakhond Autoriteit Consument & Markt (ACM) hebben afspraken gemaakt over verdere verbeteringen aan het platform. De maatregelen moeten zorgen voor meer transparantie, duidelijkere communicatie en een eerlijker speelveld voor verkooppartners. Bol licht de afspraken toe in een eigen statement en stelt daarin dat de ACM tijdens het onderzoek geen overtreding van wet- of regelgeving heeft vastgesteld.

Het onderzoek richtte zich onder meer op de communicatie richting verkooppartners, de concurrentie tussen verkopers en de manier waarop prijzen worden weergegeven. Naar aanleiding van het onderzoek heeft de ACM een ontwerpbesluit met toezeggingen gepubliceerd.

Een woordvoerder van Bol bevestigt aan FashionUnited dat de afspraken onder meer betrekking hebben op een verbeterde klachtenafhandeling, een transparantere werking van het koopblok, extra data en analyses voor verkooppartners en duidelijkere communicatie over bezwaarprocedures. Daarnaast kunnen verkooppartners voortaan onder dezelfde voorwaarden als Bol deelnemen aan Select Deals.

Volgens de woordvoerder zijn verschillende maatregelen inmiddels ingevoerd. De overige verbeteringen worden uiterlijk op 31 december 2026 doorgevoerd. De afspraken gelden voor alle verkooppartners, ook voor mode- en lifestyleverkopers.

Bol benadrukt daarnaast dat de ACM niet heeft vastgesteld dat het bedrijf verkoopdata van partners heeft gebruikt om zichzelf als verkoper een concurrentievoordeel te geven. Volgens de woordvoerder worden aanvullende verduidelijkingen en waarborgen geïntroduceerd rond het gebruik van bepaalde gegevens.

"Miljoenen klanten en duizenden verkooppartners kiezen iedere dag voor Bol. Dan moet het voor iedereen helder zijn hoe ons platform werkt en welke spelregels er gelden", zegt Jorn Palm, Chief Legal Officer van Bol. "We waarderen het constructieve contact met de ACM en zijn blij met de conclusies en afspraken die hieruit volgen. Die helpen ons om de transparantie op ons platform verder te vergroten en Bol nog beter te maken voor iedereen die ervan gebruikmaakt."