Bol groeit naar 1,4 miljard euro in eerste kwartaal 2024

Bol maakt een minimale groei door in het eerste kwartaal, zo melden diverse media op basis van de conference call op woensdagochtend. Ahold Delhaize, het moederbedrijf van het Nederlandse e-commercebedrijf, deelt in zijn kwartaalrapport geen specifieke cijfers over Bol. Daar is volgens een woordvoerder geen specifieke reden voor, zo meldt Twinkle Magazine.

Bol’s handelsvolume groeit met één procent naar 1,4 miljard euro. Vooral de ‘first-party’-verkoop van het e-commercebedrijf zat volgens Ahold Delhaize in de ligt. Het moederbedrijf spreekt van een ‘sterke groei’, omdat de groei in de e-commerce in het algemeen is afgeslankt, aldus Twinkle Magazine.

Verder wordt gezegd dat voornamelijk de aanvullende diensten, zoals de advertentie- en logistieke tak de omzet binnenharken. Het moederbedrijf treedt verder niet in details. Zo worden ook geen winstcijfers gedeeld.