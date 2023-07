Bol neemt pakketbezorger Cycloon helemaal over

E-tailer Bol.com verwerft alle aandelen van pakketbezorger Cycloon. Bol had al een meerderheidsaandeel in het bezorgbedrijf sinds 2022, zo is te lezen in een persbericht. De transactie zal naar verwachting eind juli 2023 afgerond worden.

Bol.com en Cycloon noemen de transactie ‘een intensivering van de strategische samenwerking’. “De partijen willen gezamenlijk de groei van Cycloon versnellen en delen de ambitie om bezorging groener en socialer te maken.” Voor Bol zorgt de samenwerking ervoor dat een groter deel van de pakketten per fiets bezorgd kan worden. Voor Cycloon zorgt de overname voor een ‘toekomstbestendige positie met sterke groeimogelijkheden in een competitieve markt’.

In het persbericht van Bol is te lezen dat het verwerven van de overige aandelen van Cycloon pas in 2026 op de agenda stond, maar er is nu toch besloten Cycloon volledig onder te brengen bij Bol. “Zo kan de synergie tussen beide organisaties optimaal worden ingericht en kunnen bol.com en Cycloon meer impact realiseren in het verduurzamen en socialer maken van bezorging,” zo is te lezen in het persbericht.

De twee partijen benadrukken dat Cycloon als zelfstandig merk zal blijven bestaan, met een eigen directie. Wel heeft Marieke Snoek, de huidige CEO van Cycloon, besloten haar functie van algemeen directeur over te dragen. Ook COO Nick Vreeswijk draagt zijn functie over aan een nieuwe operationeel directeur. Wie Snoek en Vreeswijk gaan opvolgen is nog niet bekend. Naast de pakketten van bol.com, blijft Cycloon ook voor andere klanten post en pakketten bezorgen.