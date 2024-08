Bol start samenwerking met kringloopwinkels voor hergebruik van retourartikelen

Het Nederlandse e-commerceplatform Bol werkt samen met kringloopwinkels in Nederland en België om geretourneerde artikelen, waaronder modeartikelen, een tweede leven te geven, zo vertelt een woordvoerder aan FashionUnited. Deze samenwerking is met Het Goed, een organisatie die 30 kringloopwinkels door heel Nederland beheert, en Reloved, een Belgisch initiatief dat 122 kringloopwinkels in Vlaanderen omvat.

Als producten die zijn geretourneerd vanwege kleine beschadigingen, niet opnieuw verkocht kunnen worden, doneert Bol deze aan de kringloopwinkels. Deze winkels herstellen de producten en verkopen ze vervolgens voor een lagere prijs.

Hiervoor heeft Bol toestemming nodig van de leveranciers, waarvan er momenteel ongeveer 130 deelnemen aan het initiatief. De opbrengsten van de verkoop gaan naar de kringlooporganisaties.

Het doel is om steeds meer leveranciers te laten deelnemen. Charlotte Halbe, projectlead Sustainability bij Bol deelt in een persbericht: “We willen dat zoveel mogelijk retour gestuurde artikelen een volgende bestemming krijgen. In ons retourencentrum zijn we heel goed in het beoordelen, opnieuw verpakken en schoonmaken van geretourneerde artikelen. Diverse partners helpen ons daarnaast met het herstellen van bepaalde productsoorten. Maar we zijn zelf niet ingericht op het repareren of compleet maken van sets."

Halbe concludeert dat het initiatief zonder de expertise van de twee kringlooporganisaties niet mogelijk is: "Het Goed en Reloved zijn gespecialiseerd in het herstellen en samenbrengen van incomplete of defecte producten. Dankzij hun expertise worden bijvoorbeeld twee incomplete bordspellen in de sociale werkplaats verzameld tot één complete set, en voegen ze met een simpele reparatie twee defecte prullenbakken samen tot één werkend exemplaar. Ook lampen en ander speelgoed worden hersteld. We zijn blij dat we onze krachten met de kringloopwinkels kunnen bundelen om zoveel mogelijk artikelen een tweede leven te geven.”