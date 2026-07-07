Bol zet stappen naar financiële dienstverlening

Bol (Ahold Delhaize) breidt zijn operationele terrein uit naar de financiële sector met de oprichting van twee gespecialiseerde dochterondernemingen: bol Payment Services B.V. en bol Credit Services B.V. Hiermee haalt het retailplatform de afhandeling van transacties en consumentenkredieten in eigen beheer. RTL, NRC en FD hebben al over deze nieuwe stap bericht.

Uit officiële registers van de toezichthouders blijkt dat bol Payment Services sinds mei een formele vergunning heeft als betaaldienstverlener bij De Nederlandsche Bank (DNB), terwijl voor bol Credit Services een vergunningstraject loopt bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

De strategische zet stelt het platform in staat om externe betaalinstellingen, zoals Adyen en Mollie, op termijn (deels) buitenspel te zetten bij het faciliteren van het betalingsverkeer tussen consumenten och de circa 52.000 aangesloten partnerwinkels. Door transacties en de bijbehorende commissiestromen intern te verwerken, behoudt het concern een groter deel van de marges op zijn platform.

Voor merkhouders en retailers die via bol verkopen, brengt de verschuiving strenge reglementen met zich mee; de toezichthouder verplicht dat ingehouden gelden van derden strikt gescheiden blijven op een aparte rekening, los van de reguliere kasstromen van de e-commercegigant.

Naast het transactieverkeer richt de e-tailer zich expliciet op de markt voor consumentenfinanciering via de nieuwe entiteit bol Credit Services. Dit initiatief anticipeert rechtstreeks op de strenge Europese en nationale regelgeving rondom achteraf betalen (Buy Now, Pay Later), die vanaf 20 november onder direct toezicht van de AFM wordt geplaatst.

Hoewel uit officiële berichtgeving van Bol duidelijk wordt dat de aanvraag louter dient om bestaande uitgestelde betaalopties compliant te houden en er "geen ambitie is om een bank te worden", wijzen actuele vacatures voor onder meer een Legal Counsel Credit & Payments op de actieve ontwikkeling van nieuwe, commerciële kredietproducten.