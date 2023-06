Bomont neemt kledingwinkel Latenzo over

Het Zeeuwse modebedrijf Bomont neemt kindermodezaak Latenzo over per 1 juli, dat maakt Bomont vrijdag bekend in een persbericht. De overname komt na het plotselinge overlijden van eigenaresse Jakomien van Zetten.

Latenzo is gevestigd in Udenhout en 'heeft een sterke regiofunctie'. Latenzo heeft merken als Nukus, PME Legend en Geisha in het portfolio. De winkel zal verder gaan onder de naam ‘Latenzo by Bomont’ en wordt de dertien Bomont-winkel en de vijfde vestiging in Brabant. De winkel heeft een oppervlakte van 2.000 vierkante meter.

‘“Latenzo is een mooi goedlopend bedrijf, met een trouw klantenbestand in de buurt. Voorlopig zullen we alles bij Latenzo laten zoals het is, en gaan we verkennen hoe we geleidelijk meer de richting van Bomont zullen opgaan”, aldus Ron Bouwman, eigenaar van Bomont, in het persbericht.

“We zijn bedroefd door het verlies van Jakomien en onze gedachten gaan uit naar haar nabestaanden”, schrijft Bouwman. “Bij Bomont zijn we een familiebedrijf dat er altijd naar streeft om op een zorgvuldige manier met mensen om te gaan, en willen we dat de werknemers van Latenzo dat niet alleen weten, maar ook gaan voelen.”