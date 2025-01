Boohoo-aandeelhouders stemmen tegen Frasers' voorstel om medeoprichter te ontslaan

De aandeelhouders van Boohoo Group hebben gestemd tegen een voorstel om medeoprichter Mahmud Kamani te ontslaan als directeur van het fastfashionbedrijf. In totaal stemde 63,17 procent tegen het voorstel, tegenover 36,83 procent die ervoor stemde.

Het voorstel was ingediend door Frasers Group, een meerderheidsaandeelhouder in Boohoo, die had opgeroepen tot het ontslag van Kamani na een reeks tegenvallende financiële rapporten. Na de bekendmaking van de resultaten van de algemene vergadering, die plaatsvond op 21 januari, heeft Boohoo Frasers nu verzocht "een einde te maken aan zijn pogingen om de groep te destabiliseren en te verstoren", en toegevoegd dat "deze voortdurende afleidingen niet in het belang zijn van het creëren van waarde voor alle aandeelhouders".

In het rapport bedankte Tim Morris, onafhankelijk niet-uitvoerend voorzitter van Boohoo, de aandeelhouders voor "hun overweldigende steun", die volgens hem een "duidelijk mandaat geeft om door te gaan met het werk om maximale waarde te creëren voor alle aandeelhouders". In zijn eigen verklaring zegt Dan Finley, CEO van Boohoo: "Onze aandeelhouders hebben zich opnieuw uitgesproken. We willen deze verstoring en afleiding achter ons laten. Onze focus ligt op het maximaliseren van de waarde voor alle aandeelhouders."

Kamani blijft directeur: Zal Frasers zijn campagne voor vertegenwoordiging voortzetten?

Frasers heeft een soort campagne gevoerd onder de titel 'Win met Ashley, Verlies met Kamani', waarbij verschillende open brieven die publiekelijk door het bedrijf zijn gepubliceerd, wezen op beschuldigingen over de productieketen, gebrek aan transparantie voor aandeelhouders en financiële resultaten. Hiermee vorderde het in november twee algemene vergaderingen: één over de voorgestelde benoeming van Mike Ashley en insolventie-expert Mike Lennon als directeur, de andere over het ontslag van Kamani als directeur.

De eerste vond plaats in december, waarbij aandeelhouders hun mening gaven over Ashleys streven naar vertegenwoordiging in de raad van bestuur. In lijn met het perspectief van Boohoo zelf stemde 64 procent van de aandeelhouders tegen de benoeming van zowel Ashley als Lennon. Frasers bevestigde later zijn voornemen om te blijven streven naar vertegenwoordiging in de raad van bestuur.

Via zijn open brieven had Frasers ook druk uitgeoefend om Kamani te ontslaan, waarbij een "leiderschapscrisis" bij Boohoo als een van de kernproblemen werd genoemd. In reactie op de herhaalde brieven van Frasers had Boohoo later gezegd dat het Frasers vertegenwoordiging in de raad van bestuur zou toestaan, maar dat de groep moest instemmen met bepaalde voorwaarden, waaronder een toezegging om geen bod uit te brengen op Boohoo of een van zijn dochterondernemingen in geval van een verkoop. Kamani, die 23,21 procent van het bedrijf bezit, bevestigde zijn instemming met deze voorwaarde, terwijl Frasers dat nog niet heeft gedaan.

Boohoo is standvastig gebleven in zijn steun aan Kamani en heeft eerder verklaard dat de eisen van Frasers "deel uitmaken van een lopende campagne" die "bedoeld lijkt om Boohoo te destabiliseren en de plannen van de raad van bestuur om aandeelhouderswaarde te ontsluiten en te maximaliseren te verstoren". Het voegt eraan toe dat Frasers "alleen in zijn eigen commerciële belang handelt". Kamani werd een "integraal onderdeel van het leiderschapsteam" genoemd, dat advies en begeleiding biedt die "van onschatbare waarde" blijven voor het bedrijf.