Boohoo-bestuurders overwegen splitsing van het bedrijf

Directieleden van fast-fashiongigant Boohoo Group PLC overwegen naar verluidt een opsplitsing van het bedrijf. Verschillende aandeelhouders zouden aandringen op afstoting van enkele van de beter presterende merken.

Bronnen binnen The Times vertelden het medium dat er potentiële waarde zit in het afstoten of verkopen van Debenhams en Karen Millen. Dit zou een poging zijn om de aandelenkoers te verbeteren, die de afgelopen vijf jaar met meer dan 85 procent is gedaald.

Hoewel er geen zekerheid is over hoe een dergelijke splitsing eruit zou zien, zouden ook de verkoop van merken als Boohoo en PrettyLittleThing tot de mogelijkheden behoren. Mede-oprichters Mahmud Kamani en Carol Kane zouden alle opties overwegen.

Boohoo kampt de laatste jaren met teruglopende verkopen, een trend die zich voortzette in boekjaar 2024, toen de totale GMV met 13 procent daalde tot 1,809 miljoen pond (2,2 miljoen euro).

Het bedrijf bleef echter optimistisch over zijn kernmerken - Boohoo, BoohooMan, PrettyLittleThing, Karen Millen en Debenhams - waar de omzetdaling verbeterde van min 9 procent in de eerste helft van het jaar tot min 4 procent in de tweede helft.

John Lyttle, CEO van Boohoo Group, zei in een toelichting op de jaarlijkse handelsupdate: "Ondanks de moeilijke marktomstandigheden, veroorzaakt door de hoge inflatie en de zwakkere vraag van consumenten, hebben we het afgelopen jaar verdere vooruitgang geboekt. Ik ben vooral bemoedigd door de aanhoudende trend van prestatieverbetering bij onze kernmerken."