Boohoo geconfronteerd met rechtszaak, leveranciers zouden werknemers mishandelen

Fast fashion gigant Boohoo blijft last houden van investeerders. Dit keer gebeurt dat in de vorm van een rechtszaak die is aangespannen naar aanleiding van beschuldigingen uit het verleden dat leveranciers werknemers mishandelden.

Hoewel er de afgelopen jaren soortgelijke claims tegen Boohoo zijn ingediend, verwijst de rechtszaak met name naar een rapport van The Sunday Times uit 2020. Hierin werden meerdere beschuldigingen van arbeidsrechtschendingen in de fabriek van het bedrijf in Leicester (Verenigd Koninkrijk) onthuld.

Diverse media meldden destijds dat fabrieksarbeiders 3,50 pond per uur (omgerekend … euro per uur) kregen, minder dan de helft van de nationale arbeidsloon, en geen toegang hadden tot gezichtsmaskers en persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens het hoogtepunt van de pandemie.

Het rapport zorgde ervoor dat de aandelen van Boohoo meteen na publicatie met 16 procent kelderden, waarna de aandelen de dag erna met 12 procent daalden toen Boohoo weigerde commentaar te geven op de zaak. De bevindingen leidden ertoe dat prominente partners, zoals Next, Zalando en Asos, de producten van Boohoo van hun websites verwijderden.

Zo’n aanzienlijke daling van de aandelenkoers had op dat moment echter 1,5 miljard pond van de waarde van Boohoo weggevaagd, wat leidde tot de nieuwe rechtszaak.

Volgens City AM, dat in eerste instantie over de aanklacht berichtte, heeft advocatenkantoor Fox Williams de rechtszaak vorige maand aangespannen namens een groep van 49 institutionele beleggers die schadevergoeding willen.

In de claim zeggen beleggers die aandelen hadden gekocht vóór de onthullingen over 2020 dat ze enorme verliezen hebben geleden als gevolg van de daling van de aandelenkoers.

Verder werd beweerd dat Boohoo zelf “onware of misleidende verklaringen” had afgelegd door materiaal dat verband hield met het Sunday Times-rapport niet openbaar te maken.

Tegen City AM zei Andrew Hill, een partner bij Fox Williams: “Boohoo is een prominent voorbeeld van een bedrijf dat zijn verantwoordelijkheden op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) niet is nagekomen en investeerders aanzienlijke schade heeft berokkend. Wij geloven dat onze cliënten een sterke zaak hebben voor compensatie.”

In een reactie op de rechtszaak zei een woordvoerder van Boohoo tegen de media: “We zijn op de hoogte gebracht van een claim die is ingediend door bepaalde aandeelhouders. Het bedrijf betwist de aantijgingen ten zeerste en zal elke claim krachtig verdedigen.”