Boohoo Group Plc behaalt omzet van 445,7 miljoen: daling van acht procent

Boohoo Group Plc heeft in het eerste kwartaal van het financieel jaar 2023 een totale omzet van 445,7 miljoen pond (518 miljoen euro) behaald, zo blijkt uit het kwartaalverslag van de groep. Dit is acht procent minder dan in dezelfde periode in het voorgaande jaar.

Boohoo wijst de daling toe aan de invloed die de lockdowns van vorig jaar. Ze benadrukken daarom de groei in omzet die heeft plaatsgevonden in vergelijking met het eerste kwartaal van drie jaar geleden, voor de corona pandemie. In vergelijking met dat kwartaal ligt de omzet nu 75 procent hoger. Ook zou de ‘normalisatie’ van het retourneren van producten invloed hebben gehad op de omzet. Op internationaal gebied noemt de groep tevens de invloed die de toenemende bezorgtijden hebben op de cijfers.

Specifiek in het Verenigd Koninkrijk was de omzet 272,1 miljoen pond (316,2 miljoen euro), een afname van één procent in vergelijking met het voorgaande jaar. De rest van Europa was goed voor 49,6 miljoen pond (57,6 miljoen euro) aan omzet, een afname van negen procent ten opzichte van vorig jaar. De omzet binnen de Verenigde Staten daalde met 28 procent het sterkst ten opzichte van financieel jaar 2022, naar 95 miljoen pond (110,4 miljoen euro). In overige landen lag de omzet op totaal 29 miljoen pond (33,7 miljoen euro), de omzet nam hiermee met vijftien procent toe ten opzichte van vorig jaar.

Boohoo deelt tot slot dat de toekomstvisie voor de rest van het financiële jaar in het licht van de nieuwe cijfers onveranderd blijft. Zo verwachten ze dat de omzet in het financiële jaar met enkele procenten zal groeien en dat er ook in het tweede kwartaal al groei zal plaatsvinden. Ook hier wordt verwezen naar de blijvende invloeden van de pandemie en inflatie op kosten en de toeleveringsketen.