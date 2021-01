Boohoo neemt Debenhams over voor 55 miljoen pond

De kogel is door de kerk: Britse retailer Debenhams Retail Limited wordt overgenomen door landgenoot Boohoo Plc. De e-tailer neemt de retailketen over voor 55 miljoen pond (61,9 miljoen euro), zo meldt Boohoo Plc in een persbericht op maandagochtend.

Boohoo meldt dat het gaat om een ‘strategische overname om een online marketplace’ te ontwikkelen. Ook breidt het met de overname de doelgroep uit die het aanspreekt. Debenhams heeft namelijk een eigen online platform met ongeveer 300 miljoen bezoekers uit Groot-Brittannië per jaar, aldus het persbericht. Boohoo is dan ook van plan het online platform van Debenhams opnieuw op te bouwen en te herlanceren. “Dit helpt de groeps ambitie om toonaangevend te zijn in de mode e-commerce markt en uit te breiden naar nieuwe categorieën zoals beauty, sport en homeware,” aldus het persbericht.

Debenhams overgenomen voor 55 miljoen pond

In de praktijk betekent de overname dat Boohoo de Debenhams website gaat aansturen en uitbouwen op zowel mode, beauty, sport en homeware gebied. De eigen merken van Debenhams worden opgenomen in het merkenportfolio van Boohoo Plc dat op dit moment al bestaat uit Boohoo, Pretty Little Thing, Nastygal, Miss Pap, Karen Millen, Coast, Oasis en Warehouse. De winkels van Debenhams worden met de deal met Boohoo Plc echter niet gered, zo is te lezen verder in het persbericht. Wat er met de ruim 120 winkels van de Britse retailer gebeurt, is op dit moment nog onbekend.

“De overname van Debenhams is een belangrijke ontwikkeling voor de groep,” aldus John Lyttle, CEO van Boohoo Plc in het persbericht. “We zoeken groeikansen die voortkomen uit de versnelde shift naar online retail. We hebben een succesvol multi-brand direct-to-consumer platform ontwikkeld die elke markt verstoort waarin we aanwezig zijn. De overname vertegenwoordigt een spannende strategische kans om onze doelgroep te transformeren door het maken van een online marketplace die zowel Debenhams’ brand awareness als traffic inzet.”