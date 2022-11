Boohoo reageert op nieuwe berichten over slechte arbeidsomstandigheden in magazijnen

Fast fashion gigant Boohoo heeft gereageerd op nieuwe berichten over slechte werkomstandigheden in een van zijn Britse magazijnen. Werknemers in de vestiging van de groep in Burnley, Lancashire, zeggen dat ze als "slaven" werken en te maken hebben met racisme, seksuele intimidatie en slecht passende veiligheidsuitrusting, volgens een gepubliceerd undercoveronderzoek van The Times dat deze week werd gepubliceerd.

Volgens het rapport kunnen de werktemperaturen 's nachts oplopen tot 32°C en wordt er gemiddeld eens per maand een ambulance naar de bouwplaats geroepen.

In een reactie op het rapport zei een woordvoerder van Boohoo dat het concern "elke claim zeer serieus neemt", maar dat het "niet gelooft dat het geschetste beeld overeenkomt met de werkomgeving in ons magazijn in Burnley". Het bedrijf zegt: "Ervoor zorgen dat onze mensen veilig en comfortabel zijn op hun werkplek is onze hoogste prioriteit. Daarom kiezen steeds meer van onze collega's ervoor om hier langer te blijven, met een jaarlijks dalend verloop.”

"Wij bieden royale salarissen, ruim boven het Nationale Leefloon, met aanvullende voordelen zoals gesubsidieerde privé gezondheidszorg. Via ons programma voor werknemersbetrokkenheid vertellen onze collega's ons dat ze blij zijn met hun werkomgeving, dat ze zich gewaardeerd voelen en dat er naar hen geluisterd wordt."

Boohoo opnieuw onder vuur

Dit is de meest recente in een reeks schandalen die Boohoo de afgelopen jaren heeft getroffen. De meest opvallende was die van juli 2020, toen een rapport van The Sunday Times beweerde dat de arbeidsomstandigheden en de lonen bij sommige van zijn leveranciers in Leicester slecht waren.

Boohoo lanceerde daarop een onafhankelijk onderzoek naar zijn toeleveringsketen in het Verenigd Koninkrijk, waarbij "veel tekortkomingen" werden vastgesteld en waardoor het bedrijf de banden met honderden leveranciers verbrak.

De groep, die een van de gezichten is geworden van de steeds meer verguisde fast fashion-industrie, kreeg in september veel kritiek voor greenwashing toen het Kardashian Barker aanstelde als "duurzaamheidsambassadeur". Critici wezen zowel op Barkers gebrek aan achtergrond in duurzaamheid als op de vaagheid van haar rol. Een stroomstoring vóór de show bij de onthulling van de samenwerking "kan een teken zijn geweest van de klimaatgoden die hun bezorgdheid uiten over wat in wezen een oefening in greenwashing is", aldus een eerder opiniestuk van FashionUnited.

Boohoo boekte tijdens de pandemie hoge opbrengsten en winst omdat haar bedrijfsmodel, namelijk het produceren van grote hoeveelheden goedkope mode, enorm profiteerde van de grotere verschuiving van het winkelend publiek naar onlinekanalen tijdens lockdowns, en de groeiende vraag naar comfortabele, casual mode.

De groep, die eigenaar is van de merken Nasty Gal, PrettyLittleThing, Misspap, Karen Millen en Coast, zag de omzet in het jaar tot februari met 14 procent stijgen tot 1,98 miljard pond. Maar die groei is recentelijk vertraagd: in september gaf de groep een winstwaarschuwing omdat de vraag van de consument inzakte en de omzet in de zes maanden tot augustus met 10 procent daalde.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.