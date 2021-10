Bottega Veneta benoemt nieuwe CEO regio Amerika

Luxemerk Bottega Veneta heeft Alejandra Rositto benoemd tot CEO van de regio Amerika. Dat blijkt uit een persbericht in handen internationale media, waaronder WWD. Rositto zal de aanwezigheid van het merk in Noord- en Zuid-Amerika overzien. Rositto is de opvolger van Gerrit Ruetzel, die de positie na vier jaar verlaat.

Voor Bottega Veneta werkte Rositto meerdere jaren voor Fendi, waar ze sinds 2016 de functie van vicepresident retail bekleedde binnen de Verenigde Staten. Daarvoor werkte ze dertien jaar bij Louis Vuitton in verschillende rollen op het gebied van retail, marketing en communicatie.

Rositto zal verantwoording afleggen aan de CEO van Bottega Veneta, Bartolomeo Rongone. Rongone roemt in het persbericht Rositto’s ‘uitgebreide ervaring op het gebied van luxe en retail’, die van pas zal komen bij ‘het versnellen van de groei van Bottega Veneta in de regio Amerika’.