Bpost levert pakketten nu uitstootvrij in metropool Brussel: Zo kreeg het bedrijf het voor elkaar

De uitstoot die vrijkomt door het leveren van pakketten is al langer een aandachtspunt binnen de e-commerce. Belgische post- en pakketbezorger Bpost heeft het naar eigen zeggen voor elkaar gekregen om de levering in de metropool Brussel volledig uitstootvrij te maken. Een overzicht van hoe dit is klaargespeeld en wat de sector daarvan kan leren.

Bpost heeft de afgelopen twee jaar meerdere stappen ondernomen om de levering van post en pakketten uitstootvrij te krijgen. Wat begon met alleen de bedeling in postcode 1000 die gelinkt is aan Brussel-Stad, is nu al uitgebreid naar alle 19 Brusselse gemeenten. Deze uitrol deed het niet alleen. Het bedrijf kreeg steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de 19 gemeenten, Innoviris en de Vrije Universiteit Brussel.

Het bericht van Bpost duidt dat de uitstootvrije levering mogelijk is door de combinatie van 565 elektrische bestelwagens, levering per elektrische fiets met aanhangwagen (waarvan er 57 in de vloot zitten) en te voet, maar ook een dicht netwerk van afhaalpunten. Bpost legt uit dat er 350 afhaalpunten zijn waardoor elke inwoner gemiddeld een afhaalpunt heeft op slechts 400 meter van huis of langs de dagelijkse route. Daarbij is er een stedelijke microhub. Hierdoor worden de pakketten dichter bij de wijken gesorteerd, waardoor de last mile van pakketten wordt verkort.

De hoogte van de investering wordt niet prijsgegeven. Een woordvoerder verduidelijkt dat het deze informatie als beursgenoteerd bedrijf niet zomaar kan prijsgeven. Wel gaat de investering verder dan alleen de elektrische wagens en elektrische fietsen, maar ook het plaatsen van 400 laadpalen en extra zonnepanelen. Daarbij is ook het personeel getraind in bijvoorbeeld het ecologisch rijden van de elektrische wagens (een manier van rijden waardoor de batterij wordt gespaard).

Bpost heeft berekend dat met de uitstootvrije bezorging 750 ton CO2 wordt bespaard per jaar. Een woordvoerder van Bpost laat weten dat het in 2030 in heel België uitstootvrij wil leveren. Naast de metropool Brussel zijn namelijk ook al Mechelen, Leuven, Hasselt, Gent en Brugge uitstootvrij in de levering door Bpost.