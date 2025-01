Bpost test met verpakkings- en labelvrije verzendingen

Belgische post- en pakketbezorger Bpost is een pilotproject gestart waarbij items zonder verpakking of etiket verzonden kunnen worden. Er hangen echter wel wat voorwaarden aan een dergelijke verzending, zo blijkt uit het persbericht.

Het item moet namelijk geplaatst worden in een pakjesautomaat van Bpost én naar een andere automaat gaan. De verzendmogelijkheid is ook op dit moment alleen beschikbaar via de My Bpost app. Zowel particulieren als bedrijven in de regio Antwerpen kunnen een pakket versturen zonder verpakking of label. Ruim 30 automaten in Antwerpen en omgeving zijn bij het pilotproject betrokken.

Wanneer een klant een product wil verzenden, maakt hij of zij een digitaal verzendlabel aan met het adres van de bestemmeling. Dit kan tijdens de pilot alleen via de Bpost app, maar later ook via de website. Hierbij wordt een barcode gegenereerd. De klant kan de pakjesautomaat openen door de barcode te scannen, waarna het product in de kluis wordt geplaatst. Wanneer het product in de automaat van de bestemmeling aankomt, krijgt laatstgenoemde een melding via de app of via mail. De ontvanger kan vervolgens met behulp van de smartphone de kluis openen.

Bij succes wordt de nieuwe verzendmogelijkheid in de loop van 2025 uitgerold in geheel België. De nieuwe methode wordt aangeboden tegen het goedkoopste tarief van Bpost (3,99 euro voor een pakket van maximaal twee kilogram binnen België).

De nieuwe verzendmogelijkheid bespaart kartonnen dozen, plakband en het printen van een etiket. Dit komt het comfort van de Bpost-klant ten goede, zo is te lezen in het persbericht. “Bpost speelt met deze innovatie bovendien in op de snelgroeiende circulaire economie in ons land. Steeds vaker kopen mensen immers online ‘bij elkaar’, via populaire platformen zoals Vinted en andere tweedehandssites. Deze manier van shoppen is niet alleen goed voor het milieu en de planeet, maar ook voor de portefeuille. Een verzending van pakjesautomaat naar pakjesautomaat past dan ook perfect binnen dat plaatje”, aldus het bericht.