Brancheorganisatie Euratex: blij met Europese actie gasprijzen, maar er zijn tekortkomingen

Euratex, de Europese brancheorganisatie voor de textielindustrie, ziet tekortkomingen in het nieuwe Europese gasplafond voor groothandelsprijzen van aardgas, zo meldt de organisatie in een persbericht.

Euratex pleitte eerder dit jaar al voor meer Europese actie om de stijgende gasprijzen tegen te gaan. De Europese ministers van Energie kwamen maandag tot een akkoord van een plafond van 180 euro/MWh. Hoewel Euratex blij zegt te zijn met de nieuwe regeling, ligt het plafond volgens hen nog steeds te hoog.

Ook is de complexiteit die gepaard is bij het in werking stellen van de voorwaarden volgens Euratex een probleem: het zou de doeltreffendheid en uitvoering van de nieuwe regeling verzwakken. Volgens het wetgevingsvoorstel moet het prijsniveau gedurende drie werkdagen worden bereikt en moeten de Europese groothandelsprijzen voor gas gedurende dezelfde periode 35 euro boven de mondiale prijs van vloeibaar aardgas blijven, zo ligt Euratex toe in hun persbericht. Dit marktcorrectiemechanisme zou volgens hen verbeterd moeten worden.

Tot slot pleit Euratex ervoor dat de Europese industrie steunmaatregelen krijgt om de concurrentie van de Verenigde Staten en andere landen tegen te gaan.

“De industrie staat centraal in de Europese manier van leven en vormt het fundament van onze sociale markteconomie. De Europese textielindustrie bestaat voor 99,8 procent uit kleine en middelgrote ondernemingen, die worstelen met krappe marges en zich in de toeleveringsketen bevinden: de Europese Unie moet meer doen om haar industriële structuur, haar concurrentievermogen en haar vermogen om de Europese burgers essentiële producten te leveren, te redden", zo besluit Euratex.