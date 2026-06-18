Brancheorganisaties komen op tegen voorgenomen afschaffing personeelskorting

Het Nederlandse kabinet wil de gerichte vrijstelling voor personeelskorting op branche-eigen producten af te schaffen. Dat nieuws gaat er bij diverse brancheorganisaties waaronder Inretail, Thuiswinkel.org , MKB-Nederland, het Vakcentrum en Raad Nederlandse Detailhandel niet. In een gezamenlijke brief wordt nu opgeroepen tot het behoud van de regeling.

De regeling voor personeelskorting valt binnen de werkkostenregeling. Binnen de regeling is het toegestaan dat werknemers tot 20 procent korting belastingvrij krijgen op producten uit eigen winkel (met een maximum van 500 euro). Het afschaffen van de korting moet als dekking gelden voor de tijdelijke reductie van de vrachtwagenheffing, zo is te lezen in de brief.

“Deze maatregel is voor onze retailsector, en vele andere werkgevers, buitengewoon onwenselijk. Een structurele, goed functionerende en breed gedragen arbeidsvoorwaarde, al dan niet vastgelegd in de arbeidsvoorwaarden-CAO, wordt opgeofferd voor een tijdelijke budgettaire opgave waarvoor geen enkele beleidsmatige samenhang bestaat. De koppeling met de vrachtwagenheffing is kunstmatig. Wat gepresenteerd wordt als voordeel leidt tot een wrang netto-nadeel voor werknemers en werkgevers.”

De organisaties vinden het ook wrang dat een structurele en goed functionerende regeling zoals de personeelskorting wordt geschrapt voor ‘een tijdelijke budgetopgave’. “Daarmee verdwijnt een essentieel onderdeel van goed werkgeverschap voor een relatief beperkte en eenmalige opbrengst.”