Brand verwoest de grootste tweedehands kledingmarkt van Ghana

Een brand heeft de drukke Kantamanto Market in de Ghanese hoofdstad Accra verwoest en legt het grote centrum van de informele economie van het land in as, melden functionarissen. De brand breekt woensdagavond uit en verwoest grote delen van de grootste tweedehands kledingmarkt van het West-Afrikaanse land, waardoor duizenden handelaren hun goederen verliezen.

De Ghana National Fire Service (GNFS) heeft 13 brandweerwagens ingezet in om de vlammen te bestrijden. Maar op donderdagochtend zijn alleen de ruïnes achtergebleven, waar voorheen rijen kraampjes stonden. Goederen ter waarde van miljoenen cedi’s (de lokale valuta, red.) worden vernietigd, meldt de GNFS.

"Dit is een ramp," zegt Alex King Nartey, woordvoerder van de GNFS. "Er zijn geen ernstige slachtoffers, maar het economische verlies is enorm. Voorlopige onderzoeken wijzen op een defecte elektrische aansluiting als oorzaak van de brand, hoewel brandstichting niet wordt uitgesloten," vertelt Nartey aan AFP.

'Alles wat ik heb was hier'

Honderden handelaren, van wie velen gespecialiseerd zijn in de wederverkoop van tweedehands kleding, staan nu voor een onzekere toekomst. Voor handelaren zoals de 45-jarige Fred Asiedu is de brand een levensveranderende ramp. "Alles wat ik heb was hier – mijn waren, mijn spaargeld, mijn toekomst. Nu is alles weg," zegt Asiedu. "Hoe moet ik opnieuw beginnen? De regering moet ingrijpen. Zonder hulp zal het leven ondraaglijk zijn."

Adjoa Amu, een 39-jarige moeder van drie kinderen, beschrijft de brand als een verpletterende klap. "Ik verkoop hier al 12 jaar. Deze markt voedt mijn kinderen, betaalt hun schoolgeld. Nu ben ik overgelaten met niets dan as," vertelt Amu aan AFP, waarbij ze ook om steun van de regering vraagt om de markt weer op te bouwen.

Nog geen reactie van regering

Richard Amo Yartey, een functionaris van de National Disaster Management Organisation (NADMO), zegt dat er onderzoeken naar de oorzaak van het incident waren gestart in samenwerking met andere instanties. "De omvang van de verwoesting is hartverscheurend, maar we zijn vastbesloten de oorzaak te achterhalen en onmiddellijke hulp te bieden aan de getroffen handelaren," zegt hij.

David Kwadwo Amoateng, de voorzitter van de Traders Advocacy Group Ghana (TAGG), dringt er bij de regering op aan snel te handelen en voegde eraan toe dat de "markt een vitaal onderdeel van onze economie is." "De handelaren hier hebben noodhulp nodig om weer op de been te komen. Zonder onmiddellijke interventie lopen duizenden mensen hun levensonderhoud verloren," vertelt hij aan AFP.

Kantamanto Market, waar meer dan 30.000 handelaren actief zijn, is voor velen in het Central Business District van Accra een levenslijn.

De regering heeft nog niet officieel gereageerd op de tragedie.