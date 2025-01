Branden in Los Angeles: Dit is hoe merken en modeprofessionals helpen

Terwijl de (bos)branden aan de rand van Los Angeles blijven woeden, hebben ontwerpers en modemerken plannen en initiatieven aangekondigd om degenen die zwaar getroffen zijn door de brand te ondersteunen. Van fondsenwervers tot kledinginzamelingsacties, hier zijn enkele van hun initiatieven.

Retailer Walmart

Een van de meest bekende retailers uit de Verenigde Staten, Walmart, laat in een persbericht weten het 2,5 miljoen dollar doneert aan alle hulporganisaties. daarnaast doneert het eten, water, essentiële producten en cadeaukaarten. "Gedurende de bestrijding blijven we zoeken naar manieren om onze medewerkers, klanten, leden en hun families te steunen", aldus Walmart in het statement.

Ontwerper Collina Strada

De in New York gevestigde ontwerper Collina Strada deelde op Instagram dat LA haar eerste thuis was en dat het "ongelooflijk hartverscheurend" is om het "verwoest door branden" te zien. Ze voegde eraan toe dat ze kleding zal doneren en alle kledinginzamelingsacties zal steunen die gericht zijn op het helpen van de getroffenen, en moedigde anderen die de middelen hebben aan om ook bij te dragen aan de hulpverlening.

Modemerk Rails

Het uit Los Angeles afkomstige Rails behoort ook tot een van de modespelers die reageert op de branden in de stad. Het bedrijf doneert 50.000 dollar aan het Amerikaanse Rode Kruis en aan de Los Angeles Fire Department Foundation. Daarnaast stelt het team van het bedrijf 'care packages' samen gevuld met kleding en essentiële producten voor de slachtoffers van de branden. In samenwerking met de de voedselbank in de stad zal het merk ook helpen met voedselservices voor de slachtoffers. Last but not least gaat 10 procent van de verkoopopbrengst van het merk van afgelopen weekend naar de LAPD Foundation.

Denimmerk Noend Denim

Devin Kang, de oprichter en creatief directeur van het in LA gevestigde Noend Denim, deelde op sociale media dat hij en het merk kleding zouden leveren aan mensen in nood. Via een inzamelingsactie georganiseerd door Korea Town, kon het label meer dan 1.000 spijkerbroeken, 1.500 hoodies, T-shirts, sweatshirts, jassen en 800 mondkapjes inpakken.

Accessoiresmerk Stoney Clover

Accessoiresmerk Stoney Clover gaf aan dat het tassen samenstelde om degenen te ondersteunen die alles kwijtgeraakt zijn, en werkte eraan om ervoor te zorgen dat deze zo snel mogelijk werden gedistribueerd naar de getroffen gemeenschappen. In de post op Instagram riep Stoney Clover andere merken op die in staat zijn om meer dan 250 stuks essentiële goederen, waaronder kleding en huidverzorgingsproducten, te doneren, om samen te werken aan het initiatief.

Trendvoorspeller Denim Dudes

Trendvoorspeller Amy Leverton van Denim Dudes, gespecialiseerd in denim, heeft gedurende de week waarin de branden uitbraken de verhalen en GoFundMe-pagina's van collega's uit de industrie gedeeld via Instagram.

Modemerk Rudy Jude

Rudy Jude deelde eerder vorige week dat het bundels kleding uit voorgaande seizoenen en samples inpakte om naar hun winkel in Venice te brengen voor iedereen die ontheemd is geraakt of zijn huis is kwijtgeraakt. Het bedrijf heeft sindsdien gemeld dat het zijn winkel in LA heeft gesloten "totdat het weer veilig is om te openen".

Swimwearmerk Dippin Daisys

Op hun officiële sociale media-account kondigde swimwearmerk Dippin Daisys aan dat ze "zoveel mogelijk kleding zouden doneren aan lokale organisaties" en vroegen ze geïnteresseerden in samenwerking om contact op te nemen. "Onze gedachten gaan uit naar al onze vrienden, collega's, dierbaren en de stad LA als geheel", vervolgde de verklaring.

Denimmerk Citizens of Humanity

Denimmerk Citizens of Humanity stelde hun eigen hoofdkantoor in Huntington Park open als locatie voor kledingdonaties, waar mensen in nood maximaal zes items kunnen uitkiezen. Het bedrijf zal ook doneren aan een kledinginzamelingsactie op de Franklin Elementary School, die op 13 januari open is. In totaal zal het merk meer dan 3.500 stuks dames- en herenkleding doneren van zowel hun eigen lijn als Agolde.

Lingeriemerk For Love & Lemons

Het in LA gevestigde lingeriemerk For Love & Lemons zei "diepbedroefd te zijn door de verwoesting die deze branden hebben aangericht" en merkte op dat ze "toegewijd zijn aan het ondersteunen van onze gemeenschap in deze moeilijke tijd". Hiermee kondigde het label aan dat ze donaties aan het organiseren waren en verzocht om aanbevelingen voor organisaties in nood of merken die willen bijdragen. Het vroeg volgers verder om hen te wijzen op personen die hun huis zijn kwijtgeraakt en die daarom graag een kledingpakket zouden willen ontvangen.

Modegroep Centric Brands

Centric Brands, het moederbedrijf van Joe's Jeans en Hudson Jeans, onthulde dat het 10.000 dollar doneert, verdeeld over het Amerikaanse Rode Kruis en de LAFD Foundation. In een verklaring aan Sourcing Journal kondigde Amy Rapawy, senior vice president marketing en filantropie van het bedrijf, ook aan dat ze zouden samenwerken met Delivering Good en hun partners ter plaatse om benodigde producten, zoals T-shirts en ondergoed, te distribueren.