Brandfield-eigenaar neemt Chronext Group over

The Platform Group AG doet een nieuwe overname. De eigenaar van onder andere de Nederlandse bedrijven Brandfield en Winkelstraat.nl neemt Chronext Group over, zo maakt het bedrijf bekend in een persbericht. Chronext is naar eigen zeggen een van de grootste verkopers van luxe horloges in Duitsland en een van de toonaangevende platforms binnen de sector in Europa.

De Brandfield-eigenaar neemt alle activa, voorraden, merkrechten, online winkels en locaties van Chronext over. De overname wordt naar verwachting afgerond in december dit jaar. Beide partijen doen geen uitspraken over de geldsom van de overname, zo staat in het persbericht. Chronext heeft grote merken zoals Rolex, IWC, Cartier en Omega in het portfolio.

De overname komt nadat Chronext een ‘uitdagend jaar’ achter de rug heeft, deelt Frederike Knop, Managing Director bij Chronext. Het Duitse bedrijf heeft nu een strategische roadmap opgesteld met The Platform Group, waarbij partners in de gespecialiseerde retail vanaf het tweede kwartaal van 2025 actief worden aangesloten en het productassortiment zal uitbreiden. Vanaf het begin van 2025 wordt de eerste productcontent gecreëerd en het klantenbestand uitgebreid.

“Met de complexe contractuele regelingen voor de overname van de Chronext Group hebben we ons gericht op het waarborgen van winstgevendheid met een zeer nauwkeurige planning van middelen. Dit omvat een kleiner personeelsbestand, een aanzienlijke verlaging van de kosten, een vermindering van de eigen aankopen en een uitbreiding van de platformstrategie om de verkoop te verhogen. Deze verandering is moeilijk, maar we geloven dat het nodig is om goede winstbijdragen te realiseren”, aldus Fredric von Borries, onderdeel van het nieuwe Chronext-management.