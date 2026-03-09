Brax-moederbedrijf meldt nieuw omzetrecord

De in Herford gevestigde kledingaanbieder Leineweber GmbH & Co. KG heeft in het boekjaar 2025, net als in het voorgaande jaar, een nieuw omzetrecord neergezet.

Het moederbedrijf van het merk Brax maakte maandag bekend dat de omzet vorig jaar 388 miljoen euro bedroeg. Dit was een stijging van 7,5 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Gecorrigeerd voor de bijdragen van de begin augustus 2024 overgenomen outdoorspecialist Fuchs Schmitt GmbH & Co. KG lag de groei op 5,3 procent.

De kledingaanbieder behaalde groei in de eigen retail. De online-omzet steeg met twaalf procent en de omzet in de Brax-winkels met vijf procent. Volgens het bedrijf werd 66 procent van de totale omzet in Duitsland gerealiseerd en 34 procent in het buitenland.

Marc Freyberg, directeur marketing en verkoop, trok een positieve balans van het afgelopen jaar. “Ondanks de uitdagende marktomstandigheden hebben alle merken, alle landen en alle kanalen ertoe bijgedragen om van 2025 weer een succesvol jaar voor Leineweber te maken,” verklaarde hij in een statement. “Daar zijn we erg trots op, maar tegelijkertijd zien we ook de uitdagingen voor de toekomst.”