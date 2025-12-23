Braziliaanse politici roepen op tot boycot van Havaianas-slippers

Rio de Janeiro, Brazilië — Het bekende slippermerk Havaianas wordt geconfronteerd met een boycotoproep van Braziliaanse politici. De aanleiding is een reclamecampagne die als anti-rechts wordt gezien, in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van volgend jaar.

In een video op de socialmediakanalen van het merk roept Fernanda Torres, hoofdrolspeelster in de Braziliaanse film “Ainda Estou Aqui” (“Ik ben er nog”), het publiek op om “het jaar 2026 niet met het rechterbeen te beginnen, maar met beide benen”. De film won een Oscar voor Beste Buitenlandse Film.

De reclame leidt tot verontwaardiging in de conservatieve hoek, met soms felle reacties. Een voorbeeld is de reactie van een van de zonen van Jair Bolsonaro. De extreemrechtse ex-president zit een gevangenisstraf van 27 jaar uit voor een poging tot staatsgreep.

In een video op Instagram gooit Eduardo Bolsonaro, die in de Verenigde Staten woont, een paar zwarte Havaianas-slippers in de prullenbak. De slippers zijn herkenbaar aan de bandjes met de kleine Braziliaanse vlag.

“Havaianas was ooit een nationaal symbool. Ik heb veel buitenlanders deze Braziliaanse vlag aan hun voeten zien dragen (...), maar het spijt me, ik gooi de slippers in de prullenbak”, aldus de politicus, die zijn parlementszetel verloor wegens te veel afwezigheid.

“Havaianas heeft zijn kant gekozen. Rechts kiest voor de boycot”, publiceerde het conservatieve congreslid Rodrigo Valadares op X.

Ook influencers uit de rechtse hoek, zoals Thiago Asmar met meer dan twee miljoen volgers op Instagram, reageren: “Ik verbrand mijn voeten liever op het asfalt, maar Havaianas, nooit meer.”

De Alpargatas-groep, eigenaar van het merk, heeft niet gereageerd op verzoeken om commentaar van persbureau AFP. Het bedrijf heeft 10.000 medewerkers en verkocht in 2024 226,6 miljoen paar slippers, voornamelijk in Brazilië, aldus de LinkedIn-pagina.

De controverse vindt ook weerklank aan de linkerkant, waar parlementslid Duda Salabert de ‘idiote aanvallen’ hekelt.

Volgens het parlementslid bedreigt de boycotoproep banen in haar regio, Minas Gerais (zuidoost), waar een van de fabrieken van het merk staat.

Fernanda Torres, een sympathisant van Braziliaans links, won de Golden Globe voor Beste Actrice en werd genomineerd voor een Oscar voor haar rol in “Ainda Estou Aqui”.

De film van regisseur Walter Salles gaat over de jaren van de militaire dictatuur (1964-1985), een periode die in de kringen rond Bolsonaro vaak met nostalgie wordt aangehaald.