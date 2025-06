Braziliaanse schoenensector investeert 1,7 miljard reais in 2025

Ondanks het onstabiele wereldwijde landschap blijkt uit recent onderzoek van Abicalçados, de Braziliaanse Vereniging van Schoenfabrikanten, dat de schoenensector van plan is 1,7 miljard reais (266,5 miljoen euro) te investeren, een waarde die zeven procent hoger ligt dan vorig jaar.

Haroldo Ferreira, uitvoerend voorzitter van de organisatie, legt uit dat ongeveer vijftig procent van de investeringen in de schoenenindustrie in 2025 moet worden besteed aan machines, apparatuur en technologie, gericht op het verbeteren van de productiviteit. “Brazilië heeft in de jaren negentig een sterk proces van de-industrialisatie doorgemaakt. Naast de zogenaamde ‘Custo Brasil’ (de kosten die Braziliaanse industrieën maken als gevolg van, grofweg, een opeenstapeling van belastingen - noot van de redactie) was er een versoepeling van de import en zagen we een invasie van Aziatische producten op de Braziliaanse markt”, aldus Ferreira.

Volgens de directeur zag de industrie, die in 1989 meer dan zesenveertig procent van het BBP - Bruto Binnenlands Product - vertegenwoordigde, haar aandeel vorig jaar dalen tot iets meer dan veertien procent. “Het is niet overdreven om te zeggen dat de schoenenindustrie stand heeft gehouden en stand houdt in een zeer vijandige omgeving, rekening houdend met de hoge productiekosten en de roofzuchtige concurrentie van Aziatische bedrijven, nu ook via internationale e-commerceplatforms”, voegt Ferreira eraan toe. Hij benadrukt dat investeringen in productiviteit essentieel zijn geweest om ervoor te zorgen dat de Braziliaanse schoenenindustrie de belangrijkste in het Westen blijft.

Apparatuur, distributiecentra en uitbreiding van fabrieken

Een deel van de aangekondigde investeringen is gericht op de aankoop van diverse machines en apparatuur. Dit is het geval bij Andacco, onderdeel van de Cacique Groep uit Minas Gerais. Het bedrijf, dat een productie heeft van vijfduizend paar schoenen per dag, is van plan nieuwe apparatuur en mallen aan te schaffen voor een totaalbedrag van ongeveer drie miljoen reais.

Directeur Benvenuto Arantes legt uit dat dit bedrag veertig procent hoger is dan wat er in 2024 is geïnvesteerd. “Investeren is een constante voor Andacco, ongeacht het landschap, dat dit jaar nog steeds vrij onduidelijk is”, zegt hij. Volgens de ondernemer kunnen er echter kansen ontstaan door de tarievenoorlog tussen de Verenigde Staten en China. “De Verenigde Staten zijn de bestemming van zeventig procent van onze zendingen. Met de hoge tarieven die worden opgelegd aan Chinees schoeisel, zullen we mogelijk een grotere vraag zien, wat een positief effect kan hebben op onze export en daarmee op de prestaties voor 2025”, legt hij uit.

Tip Toey, een fabrikant van kinderschoenen gevestigd in Franca, in de staat São Paulo, heeft de afgelopen jaren drie miljoen reais geïnvesteerd in structurele projecten. Het bedrijf, dat een derde van zijn productie exporteert, opent dit jaar een distributiecentrum in Europa, met een investering van ongeveer honderdduizend euro. Scott Mclnerney, co-CEO van het merk, legt uit dat het expansieplan drie belangrijke pijlers heeft: merk, export en industrie. “We willen dichter bij de Europese klanten staan om snel te kunnen reageren op de vraag en consistentere feedback over onze producten te ontvangen”, zegt Mclnerney in het persbericht.

Het damesmerk voor schoenen en accessoires uit Minas Gerais, Luiza Barcelos, investeert voortdurend in machines en opende eind 2023 een productiefaciliteit in Rio Grande do Sul, waar tachtig procent van de productie vandaan komt. “Vandaag vertegenwoordigt de export twee procent van de omzet, een cijfer dat we in 2025 willen verdubbelen. Daarom intensiveren we onze deelname aan internationale beurzen”, zegt directeur Luiz Barcelos.

Boaonda, een producent van geïnjecteerde schoenen uit Rio Grande do Sul, investeerde in 2024 meer dan twee miljoen reais in de uitbreiding van zijn EVA-lijnen en nieuwe machines. Voor 2025, na een verrassend positief eerste kwartaal met een omzetgroei van dertig procent, zag Boaonda zich genoodzaakt zijn hoofdkantoor uit te breiden. Deze verbouwing zal meer dan vijf miljoen reais kosten om te voldoen aan de vraag van de binnenlandse en internationale markt. Volgens Cássio Romani, manager van het merk, moet het nieuwe gebouw eind dit jaar klaar zijn en meer dan vijftig mensen direct in dienst hebben. Er is een mogelijkheid om dit aantal op korte termijn te verdrievoudigen naar honderdvijftig, afhankelijk van de verdere groei van het bedrijf.

Voor dit jaar verwacht het bedrijf, hoewel optimistisch, een omzetgroei van ongeveer vijftien procent. “Brazilië heeft structurele problemen zoals de hoge belastingdruk, oneerlijke concurrentie, ook binnen onze eigen markt, en moeilijkheden bij het vinden van arbeidskrachten. Desondanks blijft Boaonda vertrouwen hebben en inzetten op ons land”, zegt Romani.

Overzicht van de schoenenindustrie met hoogwaardige technologie Credits: met dank aan Abicalçados

