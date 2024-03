‘Breuninger geïnteresseerd in KaDeWe Group’

De Duitse moderetailer Breuninger wil naar verluidt de failliete exploitant van de luxe warenhuizen van de KaDeWe Group overnemen.

Volgens diverse media is de Duitse moderetailer bereid om meer dan 100 miljoen euro te bieden voor de groep die de luxe warenhuizen KaDeWe in Berlijn, Alsterhaus in Hamburg en Oberpollinger in München omvat. Het Amerikaanse persbureau Bloomberg berichtte als eerste over de interesse in de overname op basis van bronnen die bekend zijn met de situatie. Volgens het rapport werkt Breuninger samen met investeringsbank Macquarie aan een bod. Een investeerder als partner voor de mogelijke overname behoort ook tot de mogelijkheden voor het bedrijf.

Breuninger is niet de enige met interesse in de KaDeWe Group. Volgens Bloomberg hebben meer dan twaalf potentiële kopers zich gemeld. Geïnteresseerden hebben tot 22 maart de tijd om hun eerste bod uit te brengen. De verkoop wordt begeleid door beheeradviseur Roland Berger.

De KaDeWe Group vroeg eind januari een faillissement aan, omdat met name de huurprijzen van de drie warenhuizen het bedrijf onder druk zetten. De procedure volgde op de verstoring van het evenwicht van de investeerder Signa, wiens dochteronderneming Signa Retail 49,9 procent van de KaDeWe Group in handen heeft. Ondertussen is het meerderheidsbelang van 50,1 procent in handen van het Thaise Central Group, die ook een meerderheidsbelang heeft in de exploitant van luxe warenhuizen Selfridges Group nadat ze in november aandelen van Signa had overgenomen. Eerder werd ook al gespeculeerd of Central Group de resterende aandelen in de KaDeWe Group van Signa zou overnemen.

Breuninger en Macquarie weigerden commentaar te geven op verzoek van FashionUnited. De KaDeWe Group, Roland Berger, Signa en de Central Group hebben nog niet gereageerd op een vraag.