Het domino-effect van Signa Group: Ook Duitse KaDeWe Group meldt insolventie

Nadat de financiële tegenvallers voor Signa Holding bleven komen, vroeg het in november 2023 een insolventieprocedure aan. Het wiebelt langs alle kanten en voor diverse bedrijven betekent dit dat er geen andere uitweg is dan een insolventie. De volgende in het rijtje: De KaDeWe Group - de belangrijkste luxe warenhuizen in Duitsland.

KaDeWe Group vraagt een insolventieprocedure onder zelfbestuur aan bij de arrondissementsrechter van Berlijn Charlottenburg, zo meldt het bedrijf in een persbericht. Die aanvraag is goedgekeurd waarbij Christian Graf Brockdorff is aangesteld als voorlopige curator. Het management van de KaDeWe Group wordt tijdens de insolventieprocedure ondersteund door advocatenkantoor Finkenhof.

Het bedrijf boekte in 2022-2023 een omzet van 728 miljoen euro. Een omzet die bijna 24 procent hoger lag dan het pre-coronajaar. KaDeWe Group is dus duidelijk winstgevend, schrijft het bedrijf. Maar niet zodra de huur van de luxe warenhuizen werd afgeschreven. De bizar hoge huurprijzen in Berlijn (KaDeWe), Hamburg (Alsterhaus) en München (Oberpollinger) maken het ‘bijna onmogelijk’ op lange termijn winstgevend te zijn. De huren stegen met 37 procent ten opzichte van het pre-coronajaar en zullen de komende jaren verder stijgen.

Het doel is nu om de KaDeWe Group te beschermen. “We laten oude lasten achter ons en bevrijden vooral onze winkels van hoge huurlasten. Operationeel doen we het uitstekend. Alle winkels noteren een stijgende omzet, zelfs in moeilijke economische tijden, wat een sterke prestatie is. De geïndexeerde huren zijn echter onevenredig hoog. Ze zijn niet marktconform en zullen nog verder stijgen. Talloze gesprekken met de verhuurder hebben hier niets aan veranderd, en de insolventies bij Signa helaas ook niet”, aldus Michael Peterseim, CEO van de KaDeWe Group, in het persbericht.

Daar voegt de curator nog aan toe: “De KaDeWe Groep is operationeel zeer goed gepositioneerd. Alle drie de winkels hebben een uitstekende positie en zijn iconen van stadscentra. Ik ben er zeer van overtuigd dat we, samen met het management, in staat zullen zijn om de Groep succesvol voort te zetten.”

Tijdens de insolventieprocedure blijft het huidige managementteam van dienst onder leiding van Peterseim. Alle drie de luxe warenhuizen blijven op en de activiteiten worden gewoon voortgezet.

De KaDeWe Group valt nog voor 49,9 procent onder Signa Holding en 50,1 procent onder Central Group. In 2021 werd Selfridges Group, het moederbedrijf van De Bijenkorf, ook onderdeel van Signa Holding en Central Group. In november 2023 kreeg Central Group een meerderheidsbelang in Selfridges Group, nadat Signa bekendmaakte te gaan herstructureren.