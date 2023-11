Signa Group herstructureert: Verschijnt De Bijenkorf binnenkort in de etalage?

De financiële tegenvallers bij Signa Group, dat mede-eigenaar is van Selfridges Group, blijven komen en daarom gaat het bedrijf herstructureren, dat meldt The Times op basis van interne bronnen. Uit gesprekken met herstructureringsexperts lijkt nu de verkoop van het Londense warenhuis Selfridges als oplossing genoemd te worden. Daarnaast wordt de verkoop van De Bijenkorf niet uitgesloten.

De Bijenkorf kwam, samen met andere warenhuizen uit de Britse Selfridges Group, in december 2021 in handen van de Europese Signa Holding en het Thaise conglomeraat Central Group. Sindsdien is Selfridges Group onderdeel van Signa en Central, waartoe ook de KaDeWe Group uit Duitsland, Rinascente uit Italië, Illum uit Denemarken en Globus uit Zwitserland behoren.

Toen Signa en Central de Selfridges Group overnamen, bracht het Britse bedrijf een schuld van ten minste 1,7 miljard pond met zich mee, zo schrijft The Times. Dat is omgerekend ruim 1,9 miljard euro. Door de deal werd Selfridges opgesplitst in een exploitatiemaatschappij en een vastgoedmaatschappij, waardoor de warenhuizen huur moesten betalen aan de vastgoedmaatschappij. De groep rapporteerde een verlies voor belastingen van 124,8 miljoen pond (144 miljoen euro) en een omzet van 804,7 miljoen pond (928,9 miljoen euro) in de 13 maanden tot januari van dit jaar.

Signa Group herstructureert en sluit verkoop De Bijenkorf niet uit

Dat Signa Group nu mogelijk zijn portfolio gaat uitdunnen, kan betekenen dat ook De Bijenkorf in de etalage komt te staan. De Bijenkorf noteerde in 2021 namelijk een operationeel verlies van 33,3 miljoen euro en een omzet van 16,6 miljoen euro. De flinke rode cijfers werden destijds toegeschreven aan de gevolgen van de lockdowns tijdens de coronacrisis.

Het grote verlies zorgde ervoor dat het bedrijf ging reorganiseren en dat kwam in februari dit jaar tot uiting toen het bekendmaakte de online activiteiten in Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Luxemburg, Wallonië en Monaco te schrappen. Dit deed het Nederlandse warenhuis met name doordat stijgende kosten de overhand namen, zo stond destijds in een persbericht. Het luxe warenhuis wilde zich volledig gaan richten op de Nederlandse en Vlaamse markt. Ruim een week later volgde het nieuws dat De Bijenkorf ging reorganiseren op het hoofdkantoor. Het ging in eerste instantie om een verlies van 15 banen. Zo nam het luxe warenhuis per 1 maart afscheid van de functie marketingdirecteur, waardoor Marjolein Meynen, die er zeven jaar werkzaam was, op straat kwam te staan. Meynen schreef op LinkedIn dat het verdwijnen van haar rol ook betekende dat de afdeling Creative & Marketing werd samengevoegd met Store Operations en Technology & Omnichannel.

De herstructurering zorgt ervoor dat De Bijenkorf in boekjaar 2022 een kleine operationele winst in de boeken schrijft, maar het bedrijf geeft ook aan dat de kosten van onder andere energie, transport, verpakkingen en personeel drukken op de operationele winst. De operationele winst kwam neer op 2,8 miljoen euro. De omzet maakte een groei van 17,3 procent in vergelijking met het boekjaar 2021. Wat de omzet in 2022 bedroeg, werd niet door het warenhuis bekendgemaakt.

Vorige maand maakte De Bijenkorf bekend verder te herstructureren en keek dit keer ook naar het winkelmanagement. Zo gingen er 37 leidinggevende posities in de winkels op de schop. Een week later meldde het luxe warenhuis nog eens 64 banen te schrappen op het hoofdkantoor. “Door met minder managers te gaan werken en een aantal afdelingen samen te voegen wil het warenhuis kosten besparen en de slagvaardigheid vergroten”, aldus De Bijenkorf in een persbericht.

Central vertelde The Times dat het zich blijft inzetten voor ‘al zijn luxe warenhuizen’. Selfridges voegde daaraan toe: “Dit verandert niets voor Selfridges. Selfridges handelt onafhankelijk van enige steun van aandeelhouders. We zijn verheugd om de voortdurende en standvastige steun van Central Group te hebben. We zijn erg gefocust en opgewonden over de kerstperiode en verwelkomen onze klanten in onze winkels voor een uitzonderlijke ervaring.”