Bijenkorf schrapt functie marketingdirecteur bij reorganisatie, voegt afdelingen samen

De eerste stappen van de reorganisatie op het hoofdkantoor van warenhuis Bijenkorf zijn gezet. Marketingdirecteur Marjolein Meynen laat via LinkedIn weten dat haar functie per 1 maart wordt opgeheven. Meynen was zeven jaar werkzaam bij de Bijenkorf.

Naast het vervallen van haar functie laat Meynen weten dat de afdeling Creative & Marketing wordt samengevoegd met Store Operations en Technologie & Omnichannel.

“Ik heb een fantastische tijd gehad bij een heel mooi bedrijf waar ik geweldig heb samengewerkt met gepassioneerde, professionele en bijzondere mensen”, schrijft ze. “Ik wil iedereen bedanken, in het bijzonder mijn team, maar ook de mede directieleden van de afgelopen jaren, alle andere collega’s op het Servicekantoor en vooral ook in de winkels met wie ik met plezier heb samengewerkt om de Bijenkorf aantrekkelijk te houden voor onze klanten.”

Door de reorganisatie, die Bijenkorf eerder aankondigde, zullen zo’n 15 banen verdwijnen. “De directie benadrukt dit een uiterst pijnlijk proces te vinden voor alle betrokkenen en betreurt het dan ook deze maatregelen te moeten nemen,” zo is te lezen in het bericht.