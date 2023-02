Bijenkorf gaat reorganiseren op hoofdkantoor

Warenhuis Bijenkorf gaat herstructureren op het hoofdkantoor, zo laat het bedrijf weten in een persbericht. De aankondiging komt kort nadat het bedrijf meldde de internationale webshops van het merk te sluiten.

Ruim een week geleden kondigde Bijenkorf aan dat het stopt met de online activiteiten in Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Luxemburg, Wallonië en Monaco. De stijgende kosten zijn de reden voor het terugtrekken uit deze markten. Bijenkorf wil zich volledig richten op de Nederlandse en Vlaamse markt, zo meldde het destijds.

Deze stap zorgt ervoor dat Bijenkorf de activiteiten op het hoofdkantoor zo spoedig mogelijk wil herstructureren. Het zal een verlies van 15 banen betekenen, zo is te lezen in het persbericht. “De directie benadrukt dit een uiterst pijnlijk proces te vinden voor alle betrokkenen en betreurt het dan ook deze maatregelen te moeten nemen,” zo is te lezen in het bericht.

Het is niet bekend welke resultaten Bijenkorf heeft behaalt in 2022. De meest recente financiële cijfers van het luxe warenhuis zijn die van 2021. In dat boekjaar leed Bijenkorf een operationeel verlies van 33,3 miljoen euro.