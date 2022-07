Ondanks miljoenenverlies in 2021 ziet Bijenkorf toekomst positief in

Met een operationeel verlies van 33,3 miljoen sluit de Bijenkorf de jaarrekening van 2021 af met flinke rode cijfers. Toch komt het luxewarenhuis ook met positief nieuws: de omzet was vorig jaar bijna tien procent hoger dan in 2020. De Bijenkorf is positief over de toekomst, het bedrijf verwacht in 2022 betere resultaten te behalen dan in de jaren voor de uitbraak van het coronavirus. Een deel van het verlies is volgens het bedrijf toe te schrijven aan de corona lockdowns vorig jaar, waarbij de zeven vestigingen in Nederland wekenlang hun deuren moesten sluiten. CEO Giovanni Colauto zei woensdag bij de bekendmaking van de jaarcijfers: “De tweede coronaperiode heeft ons gedwongen inventviteit, creativiteit en veerkracht te tonen. Die instelling heeft vruchten afgeworpen.” In 2021 boekte de keten een omzet van 16,6 miljoen euro. Vooral de online verkopen namen een vlucht. Het aantal online bezoekers nam met tien procent toe, wat zich vertaalde in een toename van de online omzet met eveneens tien procent. De Bijenkorf heeft zeven winkels in Nederland, in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Eindhoven, Utrecht, Amstelveen en Maastricht. Er zijn webshops in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk. In 2021 werden nieuwe webshops geopend in Monaco en Luxemburg.

De Bijenkorf is eigendom van moederbedrijf Selfridges. Dit bedrijf werd eind vorig jaar overgenomen door de Oostenrijkse Signa Holding en de Thaise Central Group. De overname, waar behalve de Bijenkorf ook warenhuizen in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Canada bij betrokken zijn, zal de komende maanden rond komen. De verwachting is dat de nieuwe eigenaren flink gaan investeren in de warenhuizen en webwinkels van de Bijenkorf. De strategie om zich op luxeproducten en koopkrachtige consumenten te richten, die onder de Selfridge-eigenaren was ingezet, zal waarschijnlijk worden voortgezet. Volgens experts is dat een verstandige keuze. Wereldwijd doen luxewinkels het beter dan winkels in het middensegment. In 2020 maakte de Bijenkorf gebruik van de GO-financiering, een lening met garanties van de Nederlandse overheid om door de coronacrisis af te komen. Het ging om een lening van 30 miljoen waarbij de overheid voor tachtig procent garant zou staan als het bedrijf failliet zou gaan. Afgelopen jaar loste het bedrijf 11,25 miljoen op die lening af. Daarnaast heeft het luxewarenhuis leningen bij het voormalige moederbedrijf Selfridges en bij banken, respectievelijk 10 miljoen en 26 miljoen. Het bedrijf verwacht dat de nieuwe eigenaren deze leningen zullen overnemen of vervangen.

Geschreven door Judith Munster